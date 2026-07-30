Autos mit „Jammer“ geöffnet: 67-Jährige stahl Geld

Im Bezirk Graz-Umgebung wurde am Mittwochvormittag aus mehreren Autos Bargeld gestohlen. Im Verdacht steht eine 67-Jährige, die die Pkw mittels der Verwendung eines Störsenders geöffnet haben dürfte. Die Polizei warnt nun vor derartigen Ereignissen.
Auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in Seiersberg kam es am Mittwoch zwischen 11.25 Uhr und 11.50 Uhr zu mehreren Diebstählen. Eine 67-jährige, im Bezirk Leibnitz wohnhafte Slowenin steht im dringenden Tatverdacht, aus zumindest sieben Autos Bargeld gestohlen zu haben. Zum Öffnen der Fahrzeuge dürfte sie einen Störsender, einen sogenannten „Jammer“, verwendet haben.
Durch Videoaufzeichnungen konnte nach der Verdächtigen gefahndet werden. Sie wurde auf einem nahegelegenen Parkplatz angetroffen und von der Polizei festgenommen. Im Rucksack der 67-Jährigen konnten die Beamten einen „Jammer“ finden. Bei der Vernehmung zeigte sich die Frau teilweise geständig, sie wurde auf freiem Fuß angezeigt.
„Jammer“ stören die Funkfrequenz und verhindern so ein ordnungsgemäßes Abschließen von Autos mittels Funk-Schlüssel. Dadurch werden die Fahrzeuge nicht abgeschlossen und stehen potenziellen Tätern offen.
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