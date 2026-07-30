Autos mit „Jammer“ geöffnet: 67-Jährige stahl Geld

Auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in Seiersberg kam es am Mittwoch zwischen 11.25 Uhr und 11.50 Uhr zu mehreren Diebstählen. Eine 67-jährige, im Bezirk Leibnitz wohnhafte Slowenin steht im dringenden Tatverdacht, aus zumindest sieben Autos Bargeld gestohlen zu haben. Zum Öffnen der Fahrzeuge dürfte sie einen Störsender, einen sogenannten „Jammer“, verwendet haben.