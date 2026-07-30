Dieb im Personalraum: Mitarbeiterin verletzt

Eine Angestellte eines Lebensmittelgeschäfts in Hollabrunn (Niederösterreich) überraschte einen Dieb auf frischer Tat. Nach einem Gerangel, bei dem die Frau verletzt wurde, flüchtete der Mann. Er wurde aber kurz darauf gestellt und festgenommen.
Wilde Szenen spielten sich Mittwochnachmittag in einem Lebensmittelgeschäft in Hollabrunn ab: Eine Mitarbeiterin (26) überraschte einen Dieb auf frischer Tat. Als sie ihre gestohlene Geldbörse zurückforderte, kam es zu einem Handgemenge.
Der 44-Jährige soll zuvor in den Personalumkleideraum gelangt sein und dort die Geldbörse der Angestellten aus deren Handtasche genommen haben. Als sie ihn bemerkte, hielt er die Beute bereits in den Händen.
Zur Rede gestellt
Die Frau stellte den Verdächtigen zur Rede und forderte ihre Geldbörse zurück. Im anschließenden Gerangel gelang es ihr, diese wieder an sich zu bringen. Sie wurde dabei aber verletzt. Der Mann flüchtete aus der Filiale, wurde jedoch von einem weiteren Mitarbeiter und einem Passanten bis zum Eintreffen der Polizei angehalten.
Beamte der Polizeiinspektion Hollabrunn nahmen den 44-Jährigen anschließend vorläufig fest. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde er in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert.
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