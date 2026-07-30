Dieb im Personalraum: Mitarbeiterin verletzt

Zur Rede gestellt

Die Frau stellte den Verdächtigen zur Rede und forderte ihre Geldbörse zurück. Im anschließenden Gerangel gelang es ihr, diese wieder an sich zu bringen. Sie wurde dabei aber verletzt. Der Mann flüchtete aus der Filiale, wurde jedoch von einem weiteren Mitarbeiter und einem Passanten bis zum Eintreffen der Polizei angehalten.