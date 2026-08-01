Die kleine Botin ist wieder auf Diät

Sieben einfache Möglichkeiten, die mehr bewirken als Meckerei, sind es am Ende geworden. Manches Mal hilft es, erst mal nur zu beschreiben, statt zu bewerten. „Die Bausteine liegen im ganzen Zimmer.“ Das klingt anders als „Immer dieses Chaos!“ Ich bemühe mich um Verbindung, ehe ich korrigiere, ein Blick, eine Hand auf der Schulter. Oder ich nutze Fragen, die wirken erstaunlich besser als „Befehle“: „Wie lösen wir das jetzt gemeinsam?“.