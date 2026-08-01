Die kleine Botin ist wieder auf Diät

Wie ich mir im Streit-Notfall selbst helfe? Ich schlage in meinem Buch „Die Schimpf-Diät“ nach. „Die kleine Botin“ aka Daniela Gaigg schreibt als Kolumnistin über Themen rund um das Leben mit der Familie. Das sind Nachhaltigkeit im Alltag, Selbstfürsorge und Gedankenanstöße für Eltern.
Wir kennen alle diese Tage, an denen man schon beim Aufstehen die Anspannung förmlich greifen kann: heute braucht es nicht viel. Die Hitze hängt in den Räumen, die Kinder streiten und zanken schon beim Frühstück darüber, wer was „vorher darf“ oder „besser kann“. Der Koffer vom Urlaub steht noch halb ausgepackt im Vorzimmer, die Waschmaschine ächzt und die ersten Termine im Kalender warten.
Früher oder später passiert es dann: ein genervtes „JETZT REICHTS!“ oder „WIE OFT DENN NOCH?“ rutscht raus. Als ich vor vielen Jahren mein erstes Buch „Die Schimpf-Diät“ geschrieben habe, war genau das meine Idee: Ich wollte Alternativen zum Schimpfen, für mich und alle anderen Eltern.
Sieben einfache Möglichkeiten, die mehr bewirken als Meckerei, sind es am Ende geworden. Manches Mal hilft es, erst mal nur zu beschreiben, statt zu bewerten. „Die Bausteine liegen im ganzen Zimmer.“ Das klingt anders als „Immer dieses Chaos!“ Ich bemühe mich um Verbindung, ehe ich korrigiere, ein Blick, eine Hand auf der Schulter. Oder ich nutze Fragen, die wirken erstaunlich besser als „Befehle“: „Wie lösen wir das jetzt gemeinsam?“.
Wenn Kindern das Gefühl gegeben wird, mitgestalten zu können, werden Situationen entschärft, in denen Machtdemonstration nur weitere Kämpfe erzeugen würde. Und manchmal reicht eine kurze Pause, die beiden Seiten hilft, wieder verhandlungsfähig zu werden.
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