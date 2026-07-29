Wasserrutschen: Jedes Jahr hunderte Verletzungen

Auffallend viele Kopfverletzungen

„Die häufigste Verletzungsursache ist das Anhauen während des Rutschens – nicht selten, weil auf Knien oder im Stehen gerutscht wird“, erklärt Peter Spitzer, Leiter des Forschungszentrums für Kinderunfälle beim steirischen Verein „Große schützen Kleine“. Beunruhigend ist außerdem, dass zwei Drittel der Verletzungen den Kopf betreffen, was im Vergleich zu anderen Freizeitunfällen ein sehr hoher Wert ist. Bei Wasserrutschen liegt der Altersdurchschnitt der Unfallopfer bei neun Jahren, beim Sprungturm bei elf Jahren.