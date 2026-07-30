Wasserwerk-Areal als Schutzzone für „Bambis“

Der eineinhalb Meter hohe Zaun rund um das Brunnenschutzgebiet in Felixdorf, Bezirk Wiener Neustadt, stellt für Rehe kein Hindernis dar. Dieses Mal war es aber kein Kurzbesuch, sondern es ist ein längerer Aufenthalt, wie Wasserwerksmeister Markus Stangl-Ramoser schildert: „Wir haben nicht nur ausgewachsene Tiere sondern auch zwei Rehkitze entdeckt. Sie sind hier geboren worden, haben sich bei uns zurückgezogen und fühlen sich wohl. Im hinteren Bereich ist es komplett ruhig.“