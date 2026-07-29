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Neueste Zahlen zeigen:

Weniger Flüchtlinge im weiten Land ohne Job

Niederösterreich
29.07.2026 18:00
Großteil der in NÖ arbeitslosen und in Schulung befindlichen Flüchtlinge stammt aus Syrien, ...
Großteil der in NÖ arbeitslosen und in Schulung befindlichen Flüchtlinge stammt aus Syrien, Afghanistan und Russland(Bild: AFP/JILMER POSTMA)
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Von Petra Weichhart

Die Zahl der arbeitslos gemeldeten oder in Schulung befindlichen Asylwerber ging in Niederösterreich im Jahresvergleich um 15,8 Prozent zurück. Spitzenreiter ist Wien.

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Niederösterreich ist „anders“. Zumindest was die Asylpolitik betrifft. Das zeigen die neuesten Zahlen des Österreichischen Integrationsfonds zur Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen und subsidiär Schutzberechtigten. Einsamer Spitzenreiter bei arbeitslosen Asylwerbern und jenen in AMS-Schulungen ist Wien mit 26.586 Personen im Juni 2026 (von österreichweit 29.740) – das sind 71,9 Prozent.

Zweitstärkster Rückgang
Niederösterreich rangiert mit einem Anteil von 4,1 Prozent (1524 Flüchtlinge) nach der Steiermark und Oberösterreich auf Platz vier. Im Vergleich zum Vorjahresmonat verzeichnete das weite Land nach Wien den zweitstärksten Rückgang (-15,8 Prozent) an arbeitslos oder in Schulung gemeldeten Flüchtlingen.

Asyllandesrat Antauer mit FPÖ-Landesparteiobmann Landbauer
Asyllandesrat Antauer mit FPÖ-Landesparteiobmann Landbauer(Bild: Attila Molnar)

Während in der Bundeshauptstadt 16 arbeitslose oder in Schulung befindliche Flüchtlinge pro 1000 Einwohner registriert werden, sind es im weiten Land nur 1,8 Personen pro 1000 Einwohner. „Niederösterreich beweist, dass konsequente Politik, klare Regeln und eine restriktive Linie Wirkung zeigen“, so FPÖ-Landesparteiobmann Udo Landbauer.

Forderung nach sofortigem Asylstopp
„Wir werden alles daransetzen, dass unser Bundesland nicht die Zustände bekommt, die mittlerweile in Wien herrschen“, erklärt FPÖ-Landesrat Martin Antauer. Damit fordern die Freiheitlichen einmal mehr einen sofortigen Asylstopp, konsequente Abschiebungen straffälliger Asylwerber und einen klaren Vorrang für Österreicher im Sozialsystem. 

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