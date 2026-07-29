Weniger Flüchtlinge im weiten Land ohne Job

Niederösterreich ist „anders“. Zumindest was die Asylpolitik betrifft. Das zeigen die neuesten Zahlen des Österreichischen Integrationsfonds zur Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen und subsidiär Schutzberechtigten. Einsamer Spitzenreiter bei arbeitslosen Asylwerbern und jenen in AMS-Schulungen ist Wien mit 26.586 Personen im Juni 2026 (von österreichweit 29.740) – das sind 71,9 Prozent.