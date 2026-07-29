"In the Mood for Soccer"
Viola Star Stays! Austria Extends Contract with Wenninger
Captain Carina Wenninger has extended her contract with women’s champion Austria Vienna after it expired!
The 35-year-old defender led her team to the club’s first-ever league title and cup victory last season. Wenninger joined Favoriten in 2024 after several years abroad and a stint with Rapid. Since last season, the player with 127 caps for the Austrian national team has served as captain and has also been involved in strategic development.
“I’m still really passionate about soccer!”
“I feel great physically and am still very passionate about soccer,” said Wennninger in a statement regarding her contract extension. “We have a strong team and big goals. I’m looking forward to continuing on this successful path together and actively helping shape the development of FK Austria Wien Women both on and off the field.”
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.