LASK Coach Ponders
Breaking News! Kühbauer Now Has to “Rethink Everything”
LASK coach Dietmar Kühbauer calls the long-term absence of new striker Ramiz Harakate due to a torn cruciate ligament a bitter loss—and now has to “rethink everything”!
Since Moses Usor isn’t fit yet either, the club absolutely must be active in the transfer market again, Kühbauer said two days before the defending champions’ Bundesliga season opener against GAK.
“This isn’t whining—it’s a fact!”
“We’re close to having to improvise. We’re still missing a striker. That’s not whining—it’s a fact. We have to rethink everything when it comes to transfers,” said Kühbauer, who has also lost Sasa Kalajdzic on the offensive end.
Every coach’s wish to have a full roster at the start of the season has unfortunately not come true. Kühbauer now hopes to be able to field a “full-strength” team by the Champions League playoff at the end of August at the latest.
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