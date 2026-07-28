Major Fire in Upper Austria
21 fire departments struggled to save the residential wing
A major emergency was declared on Tuesday afternoon in the Innviertel region: The farm building of a former farmhouse was engulfed in flames. 270 firefighters worked hard to secure and protect the residential area where a married couple lives. Two firefighters experienced health issues during the operation.
A total of 21 fire departments were dispatched to Friedburg-Lengau on Tuesday afternoon when the farm building of a former farm went up in flames. Reinforcements also arrived from Salzburg. A total of 200 firefighters from both states were on the scene.
“We were able to save the residential wing, but the former barn and granary burned to the ground,” said Incident Commander Norbert Hager of the Lengau Fire Department. Farmers helped meet the water demand by providing slurry tanks.
Cause still unclear
Two firefighters briefly experienced health problems due to the heat but did not need to be taken to the hospital. The Red Cross was on standby with two ambulance teams. The cause of the fire remains unclear; fire investigators will examine the ruins once the fire has been extinguished.
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