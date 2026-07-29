Tiroler Versicherung schneller und unabhängiger

Eine Modernisierung ihres Bestandsystems hat die Tiroler Versicherung auf Basis von Insurance3000 zusammen mit der Atos Group und der Niederösterreichischen Versicherung vorgenommen. Das Projekt habe auch die Unabhängigkeit gestärkt, freut sich die Vorstandsdirektorin.
Die in Österreich entwickelte Komplettlösung bündelt Produktentwicklung, Bestand, Polizze, Provision sowie die Schaden- und Leistungsabwicklung in einem durchgängigen System. Zudem kann sie um kundenspezifische Erweiterungen ergänzt werden.
Das System stärkt nicht nur die Innovation, sondern auch die Entscheidungsfähigkeit von Versicherungen, indem es schnelle Anpassungen ermöglicht und die Kontrolle über Daten, Prozesse und Weiterentwicklung sichert.
Dieses Projekt stärkt zugleich auch unsere Unabhängigkeit.
Isolde Stieg
Mehrere Prozesse neu ausgerichtet
Mit dem neuen Kernversicherungssystem wurden mehrere Prozesse in der Tiroler Versicherung neu ausgerichtet. Laut Vorstandsdirektorin Isolde Stieg „war für uns entscheidend, dass wir ein integriertes Kernsystem bekommen, das im Alltag stabil läuft und uns von der Produktgestaltung bis hin zur Abwicklung von Schäden und Leistungen schneller macht. Dieses Projekt stärkt zugleich auch unsere Unabhängigkeit“.
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