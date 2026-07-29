Tiroler Versicherung schneller und unabhängiger

Mehrere Prozesse neu ausgerichtet

Mit dem neuen Kernversicherungssystem wurden mehrere Prozesse in der Tiroler Versicherung neu ausgerichtet. Laut Vorstandsdirektorin Isolde Stieg „war für uns entscheidend, dass wir ein integriertes Kernsystem bekommen, das im Alltag stabil läuft und uns von der Produktgestaltung bis hin zur Abwicklung von Schäden und Leistungen schneller macht. Dieses Projekt stärkt zugleich auch unsere Unabhängigkeit“.