„Wir kämpfen darum, den besten Preis zu bieten“

Steigende Mieten, erhöhte Stromkosten

In Zeiten, in denen durch die multiplen Krisen in der Welt – Stichwort Iran-Krieg und Ukraine-Krieg – alles immer noch teurer wird, „kämpfen wir darum, trotzdem den besten Preis zu bieten“, unterstreicht der Vertriebsleiter. „Vom Umsatz bleiben uns ein bis zwei Prozent, die wir in unsere Märkte reinvestieren“, rechnet er vor.