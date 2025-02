Pensionist verbrauchte 208 volle Swimmingpools!

Gigantischer Verbrauch

In der letzten Abrechnungsperiode hatte der Pensionist wieder einen üblichen Verbrauch. Der Bürgermeister sowie EVN-Experte Stefan Zach betonen, dass der durchschnittliche Jahreswasserverbrauch eines Zweipersonenhaushalts in NÖ bei knapp 100.000 Litern liegt. „Ein sekündlich tropfender Wasserhahn verursacht 6200 Liter, ein undichter Spülkasten 175.000 Liter pro Jahr. 5,3 Millionen Liter wären 208 Füllungen eines Pools mit 4 mal 3 mal 2 Metern“, so Zach.