In der „Höll“: Radfahrer bei Sturz schwer verletzt

Kollision auf Innpromenade

Bereits am Montagabend hatte sich ein schwerer Radunfall auf der Innsbrucker Innpromenade ereignet. Bei einem Zusammenstoß wurden ein Rennradfahrer und eine Fußgängerin verletzt. Während die Fußgängerin (56) schwere Verletzungen erlitt, kam der 26-jährige Radfahrer nach ersten Erkenntnissen mit leichten Verletzungen davon.