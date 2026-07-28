In der „Höll“: Radfahrer bei Sturz schwer verletzt

Fataler Unfall am Dienstagvormittag im Innsbrucker Stadtteil Hötting: In der berühmt-berüchtigten „Höll“ kam ein Radfahrer zu Sturz. Der 31-jährige Chinese schlug unter anderem mit dem Kopf am Asphalt auf und erlitt dabei schwere Verletzungen. Er wurde in die Klinik eingeliefert.
Ereignet hat sich der schreckliche Unfall gegen 9.40 Uhr. Der 31-jährige Chinese war in der Höttinger Höll talwärts unterwegs. Dabei handelt es sich um eine extrem steile und in Radfahrerkreisen bekannte Straße mit einem Anstieg bzw. Gefälle von bis zu 28 Prozent.
Mit Kopf auf Asphalt aufgeschlagen
Aus bislang ungeklärter Ursache habe der 31-Jährige plötzlich die Kontrolle über sein Fahrrad verloren – er kam zu Sturz und prallte mit dem Kopf beziehungsweise dem Fahrradhelm auf den Asphalt.
Der Radfahrer erlitt dabei schwere Verletzungen. Nach der Erstversorgung am Unfallort wurde er mit der Rettung in die Klinik Innsbruck gebracht.
Kollision auf Innpromenade
Bereits am Montagabend hatte sich ein schwerer Radunfall auf der Innsbrucker Innpromenade ereignet. Bei einem Zusammenstoß wurden ein Rennradfahrer und eine Fußgängerin verletzt. Während die Fußgängerin (56) schwere Verletzungen erlitt, kam der 26-jährige Radfahrer nach ersten Erkenntnissen mit leichten Verletzungen davon.
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