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Four Injured

A fully occupied car ended up in a stream bed

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28.07.2026 09:30
The car had to be recovered by the fire department.
The car had to be recovered by the fire department.(Bild: FF Bad Goisern)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

A large contingent of emergency responders was dispatched late Monday evening to a serious traffic accident in Bad Goisern (Styria): A 20-year-old driver had veered off the road. The vehicle ended up in a stream bed. Four passengers were seriously injured. 

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At around 6:05 p.m., the 20-year-old local resident was driving his red Peugeot downhill on Bachgraben Street toward Bad Goisern. He had a 23-year-old woman, a 17-year-old boy, and a 14-year-old girl on board, all from the Gmunden district. On the rain-slicked road, the 20-year-old suddenly lost control of the car and began to skid in a long, sweeping left-hand curve.

The injured passengers were treated by the fire department and emergency medical services,
The injured passengers were treated by the fire department and emergency medical services,(Bild: FF Bad Goisern)

Witness Alerts Police
The car plunged into the stream bed next to the road and came to rest on its roof. A female driver traveling behind them immediately alerted the police. All four passengers were rescued from the vehicle by the fire department and received initial emergency medical care. The driver, the 23-year-old, and the 14-year-old were taken to the hospital by ambulance, accompanied by emergency medical personnel. The 17-year-old had to be flown to the hospital by rescue helicopter.

The fire department had to set up several oil booms in the stream bed to contain leaking fluids from the crashed vehicle. Using a fire department recovery crane, the small car was finally retrieved from the stream bed and loaded onto a tow truck.

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