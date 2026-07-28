A fully occupied car ended up in a stream bed

Witness Alerts Police

The car plunged into the stream bed next to the road and came to rest on its roof. A female driver traveling behind them immediately alerted the police. All four passengers were rescued from the vehicle by the fire department and received initial emergency medical care. The driver, the 23-year-old, and the 14-year-old were taken to the hospital by ambulance, accompanied by emergency medical personnel. The 17-year-old had to be flown to the hospital by rescue helicopter.