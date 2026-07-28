Was im Wirtshaus alles die KI übernehmen könnte

Die Künstliche Intelligenz könnte künftig Gastwirt und Personal deutlich entlasten. In NÖ gibt es ab Herbst einen neuen Workshop, der die Wirte auf das Gasthaus der Zukunft vorbereitet.
Die Künstliche Intelligenz (KI) brät kein Schnitzel aus der Pfanne und zapft kein Bier – könnte aber im Gasthaus künftig für mehr Entspannung sorgen. Wie das geht, soll eine neue Workshop-Reihe ab Herbst zeigen. Die KI soll zum Beispiel den Wirten die Tischreservierungen komplett abnehmen. Auch Speisekarten könnte sie erstellen, auf Bewertungen und Anfragen antworten – und, recherchieren, was die Leute in der Region momentan gerne essen, so genannte „Food Trends“.
Es braucht zeitgemäße Lösungen, die IM Betriebsalltag tatsächlich entlasten.
Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner über Ki in der Gastronomie
Bild: APA/HELMUT FOHRINGER
In der Praxis könne das so aussehen: Bucht eine vierköpfige Familie einen Tisch, schlägt die KI den passenden Platz vor, verschickt eine Erinnerung und vergibt den Tisch bei einer Absage automatisch neu. „Solche digitalen Lösungen entlasten, und schaffen so mehr Zeit für Gastfreundschaft“, stellt Hartmuth Rameder als Obmann der Wirtshauskultur NÖ fest. Letztere lädt gemeinsam mit der NÖ Werbung und der Wirtschaftskammer Gasthäuser ein, an der Workshopreihe teilzunehmen.
KI-Expertin leitet Workshops
Wie die KI zum jeweiligen Gasthaus passt, zeigt KI-Expertin Manuela Machner, die auch schon die Workshopreihe „KI im Tourismus“ geleitet hat. Diese wurde schon 2024 ins Leben gerufen. Seitdem fanden über 30 Workshops statt, an denen mehr als 600 Personen aus der Tourismusbranche teilgenommen haben. Aufgrund des großen Erfolgs wird das Angebot nun gezielt auf die Bedürfnisse der Gastronomie erweitert. Die Gastro-Reihe startet am 30. September. Die Branchenexperten betonen aber: „Gut, regional und kreativ kochen, für die Gäste da sein – das bleibt nach wie vor die Arbeit der Wirte, nicht der KI“.
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