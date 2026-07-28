Was im Wirtshaus alles die KI übernehmen könnte

KI-Expertin leitet Workshops

Wie die KI zum jeweiligen Gasthaus passt, zeigt KI-Expertin Manuela Machner, die auch schon die Workshopreihe „KI im Tourismus“ geleitet hat. Diese wurde schon 2024 ins Leben gerufen. Seitdem fanden über 30 Workshops statt, an denen mehr als 600 Personen aus der Tourismusbranche teilgenommen haben. Aufgrund des großen Erfolgs wird das Angebot nun gezielt auf die Bedürfnisse der Gastronomie erweitert. Die Gastro-Reihe startet am 30. September. Die Branchenexperten betonen aber: „Gut, regional und kreativ kochen, für die Gäste da sein – das bleibt nach wie vor die Arbeit der Wirte, nicht der KI“.