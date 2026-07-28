Thayarunde Radmarathon: 530 Fahrer aus 14 Nationen

Der 100-Kilometer-Radmarathon, der zum Teil auf der Top-Radroute Thayarunde der ehemaligen Bahntrasse verlief, wurde auch für die Staatsmeisterschaft und als Teil der Austria Top Tour gewertet. Start war beim Bahnhof von Waidhofen an der Thaya, dann ging es durch die eindrucksvolle Landschaft des Thayatals. Den „Goldenen Waldrapp“ gewann bei den Herren Anton Erlbacher in 2:24:30 Stunden, dicht gefolgt von Christian Oberngruber und Johannes Hochmeister. Bei den Damen jubelte am Sonntag erneut Virág Benedek (in 2:41:38) vor Pia Pfeiffer und Corina Pichler.