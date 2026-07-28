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Sport in Natur-Idylle

Thayarunde Radmarathon: 530 Fahrer aus 14 Nationen

Niederösterreich
28.07.2026 10:30
Top 3 des Radmarathons mit Veranstaltern, politischen Vertretern und Sponsoren.
Top 3 des Radmarathons mit Veranstaltern, politischen Vertretern und Sponsoren.(Bild: Andreas Biedermann)
Porträt von René Denk
Von René Denk

Internationales Flair wehte bei der Sportveranstaltung in Waidhofen an der Thaya im Waldviertel am Wochenende. An zwei Tagen konnten sich die Teilnehmer im Alter von 14 bis 81 Jahren in zwei Disziplinen messen. Nach dem 3. und bisher größten Thayarunde Radmarathon überlegen die Verantwortlichen eine Weiterführung.

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Mehr als 530 Radsportbegeisterte aus 14 Nationen nahmen Samstag und Sonntag beim „Thayarunde Radmarathon“ teil. Das sportliche Highlight in der Region lockte Teilnehmer im Alter von 14 bis 81 Jahren an. Das Einzelzeitfahren (22 Kilometer) startete am ersten Tag, das Vorjahressieger Nikolaus Szava in 30 Minuten, 47 Sekunden wieder gewann. Bei den Damen siegte Virág Benedek mit einer Zeit von 38:22 Minuten.

Der 100-Kilometer-Radmarathon, der zum Teil auf der Top-Radroute Thayarunde der ehemaligen Bahntrasse verlief, wurde auch für die Staatsmeisterschaft und als Teil der Austria Top Tour gewertet. Start war beim Bahnhof von Waidhofen an der Thaya, dann ging es durch die eindrucksvolle Landschaft des Thayatals. Den „Goldenen Waldrapp“ gewann bei den Herren Anton Erlbacher in 2:24:30 Stunden, dicht gefolgt von Christian Oberngruber und Johannes Hochmeister. Bei den Damen jubelte am Sonntag erneut Virág Benedek (in 2:41:38) vor Pia Pfeiffer und Corina Pichler.

Top 5 des Thayarunde Radmarathons 2026 beim Zieleinlauf
Top 5 des Thayarunde Radmarathons 2026 beim Zieleinlauf(Bild: Andreas Biedermann)
Top 3 des Einzelzeitfahrens mit Veranstaltern, politischen Vertretern und Sponsoren. Thayas ...
Top 3 des Einzelzeitfahrens mit Veranstaltern, politischen Vertretern und Sponsoren. Thayas Bürgermeister und Obmann Zukunftsraum Thayaland Eduard Köck, Stadtrat Michael Franz, Marianna Jelinek (WEB), Bundesrätin Viktoria Hutter, Martina Kainz, Thomas Mairhofer, Nikolaus Szava, Virág Benedek, Prietl Johann, Monika Veitova, Daniel Kapeller (No-Carbs-no-Glory), Katharina Wessely (Niederösterreichische Versicherung), Clemens Naber (Reissmüller), Lukas Müllner (Farbe & Wohnen Müllner) und Bürgermeister Josef Ramharter.(Bild: Andreas Biedermann)
Am Abend spielte die Band Mood Crafters auf.
Am Abend spielte die Band Mood Crafters auf.(Bild: Andreas Biedermann)

Stadtchef Josef Ramharter und Thayarunde-Vereinsobmann Eduard Köck zeigten sich begeistert und überlegen eine Weiterführung 2027.

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