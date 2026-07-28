Thayarunde Radmarathon: 530 Fahrer aus 14 Nationen

Internationales Flair wehte bei der Sportveranstaltung in Waidhofen an der Thaya im Waldviertel am Wochenende. An zwei Tagen konnten sich die Teilnehmer im Alter von 14 bis 81 Jahren in zwei Disziplinen messen. Nach dem 3. und bisher größten Thayarunde Radmarathon überlegen die Verantwortlichen eine Weiterführung.
Mehr als 530 Radsportbegeisterte aus 14 Nationen nahmen Samstag und Sonntag beim „Thayarunde Radmarathon“ teil. Das sportliche Highlight in der Region lockte Teilnehmer im Alter von 14 bis 81 Jahren an. Das Einzelzeitfahren (22 Kilometer) startete am ersten Tag, das Vorjahressieger Nikolaus Szava in 30 Minuten, 47 Sekunden wieder gewann. Bei den Damen siegte Virág Benedek mit einer Zeit von 38:22 Minuten.
Der 100-Kilometer-Radmarathon, der zum Teil auf der Top-Radroute Thayarunde der ehemaligen Bahntrasse verlief, wurde auch für die Staatsmeisterschaft und als Teil der Austria Top Tour gewertet. Start war beim Bahnhof von Waidhofen an der Thaya, dann ging es durch die eindrucksvolle Landschaft des Thayatals. Den „Goldenen Waldrapp“ gewann bei den Herren Anton Erlbacher in 2:24:30 Stunden, dicht gefolgt von Christian Oberngruber und Johannes Hochmeister. Bei den Damen jubelte am Sonntag erneut Virág Benedek (in 2:41:38) vor Pia Pfeiffer und Corina Pichler.
Stadtchef Josef Ramharter und Thayarunde-Vereinsobmann Eduard Köck zeigten sich begeistert und überlegen eine Weiterführung 2027.
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