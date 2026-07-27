Mofalenker (17) bei Kollision mit Bus verletzt

Fataler Unfall Montagfrüh in Kematen in Tirol: Ein 17-jähriger Mofalenker erlitt bei einer Kollision mit einem Bus Verletzungen. Der Teenager wurde nach der Erstversorgung in die Klinik Innsbruck gebracht.
Der Unfall ereignete sich gegen 6:45 Uhr. Ein 41-jähriger Buslenker war auf der Oberinntalstraße in Fahrtrichtung Osten unterwegs und wollte an einer Kreuzung nach links in die Völser Straße einbiegen.
Crash im Kreuzungsbereich
Zur selben Zeit fuhr der 17-Jährige mit seinem Mofa auf der Völser Straße von Norden kommend in Richtung Süden. Im Kreuzungsbereich kam es aus ungeklärter Ursache zur Kollision zwischen dem Mofa und dem Bus.
Mit Rettung in die Klinik
Der Jugendliche erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde er mit der Rettung in die Klinik Innsbruck eingeliefert. Der Buslenker blieb unverletzt.
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