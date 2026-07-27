Warum sich Solarenergie auch für Sie lohnt

Eigener Sonnenstrom bedeutet mehr als nur niedrigere Stromkosten: Wer auf Photovoltaik setzt, gewinnt langfristig an Unabhängigkeit, schützt sich vor steigenden Energiepreisen und investiert in eine nachhaltige Zukunft. Immer mehr zufriedene Kunden zeigen, dass sich dieser Schritt auszahlt.
Der Wettlauf, eine Photovoltaik-Förderung zu ergattern, ist Jahr für Jahr herausfordernd. Sind die Fördertöpfe ausgeschöpft, werden leider viele Pläne auf Eis gelegt. Dabei zeigt die Praxis längst, dass die wahre Stärke einer PV-Anlage nicht in einem einmaligen Zuschuss liegt, sondern in vielen Jahren selbst erzeugten Sonnenstroms, sinkenden Energiekosten und einem Stück neuer Unabhängigkeit.
Erstklassiger Service
Dass dieser Weg überzeugt, belegen auch die aktuellen Kundenzahlen von Krone Sonne. Die Gesamterfahrung wird mit 8,5 von 10 Punkten bewertet, Beratung, Planung und Montage erreichen 4,26 von 5 möglichen Punkten. Besonders eindrucksvoll ist der Net Promoter Score von über 60 Punkten – ein Spitzenwert, der zeigt, dass viele Kundinnen und Kunden ihre positiven Erfahrungen aktiv an Familie, Freunde und Bekannte weitergeben. Zu diesen überzeugten Sonnenstrom-Produzenten zählt auch Franz Artner aus Zillingtal im Burgenland. Ausschlaggebend für seine Entscheidung, der Krone Sonne zu vertrauen, war die Aussicht auf eine unkomplizierte Komplettlösung aus einer Hand – von der ersten Beratung bis zur fertigen Anlage auf dem Dach.
Heute, mehr als zwei Jahre nach der Inbetriebnahme und ein Jahr nach der Nachrüstung eines Stromspeichers, spricht Artner mit sichtbarer Begeisterung über seine Entscheidung. Besonders in Erinnerung geblieben sind ihm die kompetente Beratung, die rasche digitale Abwicklung und die saubere, professionelle Montage. Noch mehr freut ihn jedoch der Blick auf die Stromabrechnung: Statt hoher Nachzahlungen erhielt er zuletzt sogar ein Guthaben von seinem Energieversorger zurück. Für Artner steht deshalb fest:
„Man spart Kosten, wird unabhängiger und tut gleichzeitig etwas Gutes für die Umwelt.“
Franz Artner
Seine Zufriedenheit ist so groß, dass er Krone Sonne bereits mehrfach im Freundes- und Bekanntenkreis weiterempfohlen hat. Sein Beispiel zeigt eindrucksvoll, dass der Erfolg solarer Energieversorgung nicht von einem einzigen Förderbescheid abhängt. Entscheidend sind langfristige Einsparungen, mehr Unabhängigkeit von steigenden Strompreisen und das gute Gefühl, eigenen Strom direkt vom Dach zu erzeugen. Denn eines ist sicher: Die Sonne scheint auch dann, wenn gerade kein Fördercall geöffnet ist.