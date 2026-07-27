Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Werbung

Warum sich Solarenergie auch für Sie lohnt

Krone Sonne
27.07.2026 13:25
Werbung
(Bild: Thomas Horwath)
Porträt von Werbung
Von Werbung

Eigener Sonnenstrom bedeutet mehr als nur niedrigere Stromkosten: Wer auf Photovoltaik setzt, gewinnt langfristig an Unabhängigkeit, schützt sich vor steigenden Energiepreisen und investiert in eine nachhaltige Zukunft. Immer mehr zufriedene Kunden zeigen, dass sich dieser Schritt auszahlt.

Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Der Wettlauf, eine Photovoltaik-Förderung zu ergattern, ist Jahr für Jahr herausfordernd. Sind die Fördertöpfe ausgeschöpft, werden leider viele Pläne auf Eis gelegt. Dabei zeigt die Praxis längst, dass die wahre Stärke einer PV-Anlage nicht in einem einmaligen Zuschuss liegt, sondern in vielen Jahren selbst erzeugten Sonnenstroms, sinkenden Energiekosten und einem Stück neuer Unabhängigkeit.

Lesen Sie auch:
Werbung
Die effiziente und smarte Energie-Lösung
17.05.2026 · Werbung
Fördersystem als Farce
Wegen Photovoltaik-„Lotterie“ gehen die Wogen hoch
17.07.2026

Erstklassiger Service
Dass dieser Weg überzeugt, belegen auch die aktuellen Kundenzahlen von Krone Sonne. Die Gesamterfahrung wird mit 8,5 von 10 Punkten bewertet, Beratung, Planung und Montage erreichen 4,26 von 5 möglichen Punkten. Besonders eindrucksvoll ist der Net Promoter Score von über 60 Punkten – ein Spitzenwert, der zeigt, dass viele Kundinnen und Kunden ihre positiven Erfahrungen aktiv an Familie, Freunde und Bekannte weitergeben. Zu diesen überzeugten Sonnenstrom-Produzenten zählt auch Franz Artner aus Zillingtal im Burgenland. Ausschlaggebend für seine Entscheidung, der Krone Sonne zu vertrauen, war die Aussicht auf eine unkomplizierte Komplettlösung aus einer Hand – von der ersten Beratung bis zur fertigen Anlage auf dem Dach. 

Einer von Tausenden zufriedenen Krone-Sonne-Kunden: Der Burgenländer Franz Artner hat uns ...
Einer von Tausenden zufriedenen Krone-Sonne-Kunden: Der Burgenländer Franz Artner hat uns weiterempfohlen. Denn er ist von unserer Komplettlösung rundum begeistert.(Bild: Krone Sonne)

Heute, mehr als zwei Jahre nach der Inbetriebnahme und ein Jahr nach der Nachrüstung eines Stromspeichers, spricht Artner mit sichtbarer Begeisterung über seine Entscheidung. Besonders in Erinnerung geblieben sind ihm die kompetente Beratung, die rasche digitale Abwicklung und die saubere, professionelle Montage. Noch mehr freut ihn jedoch der Blick auf die Stromabrechnung: Statt hoher Nachzahlungen erhielt er zuletzt sogar ein Guthaben von seinem Energieversorger zurück. Für Artner steht deshalb fest:

Zitat Icon

„Man spart Kosten, wird unabhängiger und tut gleichzeitig etwas Gutes für die Umwelt.“

Franz Artner

Seine Zufriedenheit ist so groß, dass er Krone Sonne bereits mehrfach im Freundes- und Bekanntenkreis weiterempfohlen hat. Sein Beispiel zeigt eindrucksvoll, dass der Erfolg solarer Energieversorgung nicht von einem einzigen Förderbescheid abhängt. Entscheidend sind langfristige Einsparungen, mehr Unabhängigkeit von steigenden Strompreisen und das gute Gefühl, eigenen Strom direkt vom Dach zu erzeugen. Denn eines ist sicher: Die Sonne scheint auch dann, wenn gerade kein Fördercall geöffnet ist.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Krone Sonne
27.07.2026 13:25
Loading
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Deutschland
Berlin-Anschlag: Verdächtiger identifiziert
181.152 mal gelesen
Abdul B. (kleines Bild) verübte mit einem weißen Transporter den Anschlag auf die Berliner ...
Deutschland
CSD-Terrorist bei Zugriff in Gartenlaube getötet
148.032 mal gelesen
Die Suche nach dem mutmaßlichen Attentäter Abdul B. lief auf Hochtouren und endete in einer ...
Wien
Kein Geld mehr: Wie viele jetzt plötzlich arbeiten
143.125 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die „Krone“ hat die aktuellen Zahlen zur Arbeitslosigkeit
Deutschland
Berlin-Anschlag: Verdächtiger identifiziert
2245 mal kommentiert
Abdul B. (kleines Bild) verübte mit einem weißen Transporter den Anschlag auf die Berliner ...
Deutschland
CSD-Terrorist bei Zugriff in Gartenlaube getötet
1410 mal kommentiert
Die Suche nach dem mutmaßlichen Attentäter Abdul B. lief auf Hochtouren und endete in einer ...
Ausland
Abdul B.: Iran-Krieg verstärkte seinen Hass
985 mal kommentiert
Er ist in Berlin geboren und ist geprägt durch Hass auf die USA und Israel – verstärkt durch den ...
Mehr Krone Sonne
Werbung
Warum sich Solarenergie auch für Sie lohnt
Werbung
Speicher als Schlüssel für Energieunabhängigkeit
Werbung
Eine Sonnenstrom-Lösung mit Heimvorteil
Werbung
Österreichs teure Energie-Abhängigkeit
Werbung
Wer jetzt wartet, verpasst diese Förderung
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf