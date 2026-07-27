Warum sich Solarenergie auch für Sie lohnt

Erstklassiger Service

Dass dieser Weg überzeugt, belegen auch die aktuellen Kundenzahlen von Krone Sonne. Die Gesamterfahrung wird mit 8,5 von 10 Punkten bewertet, Beratung, Planung und Montage erreichen 4,26 von 5 möglichen Punkten. Besonders eindrucksvoll ist der Net Promoter Score von über 60 Punkten – ein Spitzenwert, der zeigt, dass viele Kundinnen und Kunden ihre positiven Erfahrungen aktiv an Familie, Freunde und Bekannte weitergeben. Zu diesen überzeugten Sonnenstrom-Produzenten zählt auch Franz Artner aus Zillingtal im Burgenland. Ausschlaggebend für seine Entscheidung, der Krone Sonne zu vertrauen, war die Aussicht auf eine unkomplizierte Komplettlösung aus einer Hand – von der ersten Beratung bis zur fertigen Anlage auf dem Dach.