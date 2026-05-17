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Die effiziente und smarte Energie-Lösung

Krone Sonne
17.05.2026 05:00
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(Bild: Thomas Horwath)
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Mit Krone Sonne startet jetzt eine neue Photovoltaiklösung, die vor allem eines sein soll: leistbar. Mit Krone PV PUR bringt Krone Sonne eine Komplettlösung auf den Markt, die speziell für preisbewusste Haushalte entwickelt wurde ohne bei Qualität oder Leistung Abstriche zu machen.

Die Idee dahinter ist simpel: Moderne Photovoltaik soll nicht länger nur für wenige attraktiv sein, sondern für möglichst viele Haushalte in Österreich. Möglich wird das durch die Kombination aus moderner Technologie & der Erfahrung von Krone Sonne. Herausgekommen ist eine leistungsstarke PV-Komplettlösung, die besonders effizient kalkuliert wurde und damit genau den Nerv der Zeit trifft.

Warum eine PV-Anlage von Krone Sonne?
Denn während Strompreise weiter steigen, suchen immer mehr Menschen vor allem eines: planbare Energiekosten und langfristige Ersparnis. Und genau dafür wurde Krone PV PUR entwickelt.

Die Vorteile von Krone PV PUR

  • starkes Preis-Leistungs-Verhältnis
  • PV-Komplettlösung aus einer Hand
  • hochwertige Technologie
  • 10 Jahre Herstellergarantie
  • professionelle Planung und Montage
  • förderfähig
  • persönliche Betreuung durch regionale Experten

Einstieg bereits ab 52 Euro pro Monat
Besonders attraktiv wird das Angebot jetzt durch die aktuellen Fördermöglichkeiten. Bis zu 4.000 Euro Fördervorteil sind möglich und der nächste Fördercall startet bereits am 16. Juni. Der Einstieg in die eigene Energie-Unabhängigkeit war damit selten so günstig: Krone PV PUR gibt es bereits ab 6.599 Euro einmalig oder ab nur 52 Euro monatlich. Damit wird Photovoltaik plötzlich auch für deutlich mehr Haushalte realistisch.

(Bild: Krone Sonne)

Denn die Rechnung ist einfach: Wer seinen eigenen Strom produziert, reduziert laufende Energiekosten, schützt sich vor steigenden Preisen und gewinnt langfristige Planungssicherheit. Gleichzeitig steigt oft auch der Wert der eigenen Immobilie. Genau deshalb boomt der PV-Markt aktuell stärker denn je.

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Bereits über 4.000 Haushalte setzen auf Krone Sonne
Mit Krone PV PUR soll dieser Einstieg jetzt einfacher und günstiger werden. Über 4.000 Haushalte in ganz Österreich setzen bereits auf Lösungen von Krone Sonne. Der Grund dafür liegt vor allem im Komplettpaket: von der persönlichen Beratung über die individuelle Planung bis hin zur professionellen Umsetzung und Unterstützung bei Förderungen. Auch die flexiblen Finanzierungsmöglichkeiten und fix terminierte Montagen erleichtern den Umstieg.

Die Nachfrage nach PV-Anlagen steigt österreichweit massiv. Wer jetzt handelt, sichert sich nicht nur attraktive Förderungen, sondern oft auch bessere Montagezeiten und langfristig stabilere Energiekosten. Denn eines bleibt sicher: Die Sonne schickt keine Rechnung.

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