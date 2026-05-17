Die effiziente und smarte Energie-Lösung

Einstieg bereits ab 52 Euro pro Monat

Besonders attraktiv wird das Angebot jetzt durch die aktuellen Fördermöglichkeiten. Bis zu 4.000 Euro Fördervorteil sind möglich und der nächste Fördercall startet bereits am 16. Juni. Der Einstieg in die eigene Energie-Unabhängigkeit war damit selten so günstig: Krone PV PUR gibt es bereits ab 6.599 Euro einmalig oder ab nur 52 Euro monatlich. Damit wird Photovoltaik plötzlich auch für deutlich mehr Haushalte realistisch.