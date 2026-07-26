Captain Just Staggered
After Knockout: Major Concerns for Austria’s Dragovic
Nervous moments in the Cup match between Austria and Wiener Sport-Club. Austria captain Aleks Dragovic was knocked out after a tackle—and had to leave the field dazed.
It happened in the 20th minute with Austria leading 1-0: A corner kick from the Hernals side landed near the far post; Dragovic cleared it with a header but was struck on the back of the head by Abazovic during the aerial duel.
The Austria captain fell to the ground dazed and lay there almost motionless for several seconds. First responders were quickly on the scene, but Dragovic was bleeding heavily and couldn’t get up.
Stitched up in the tunnel
It wasn’t until after a lengthy pause that Austria’s medical staff managed to carry their captain off the field. Even after the defensive leader had been substituted, he was still staggering badly. The 35-year-old former national team player had to receive stitches in the tunnel.
The full extent of Dragovic’s injuries is not yet known. The “Krone” will keep you updated.
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