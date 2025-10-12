So sollen Autohändler Steuern „gespart“ haben

Sie verscherbelten Edel-Boliden wie Ferraris & Co. Nun stehen zwei Unternehmer aus dem Großraum Linz unter einem schweren Verdacht. Unter anderem sollen gefälschte Kaufverträge eingesetzt worden sein, wodurch in Folge viel zu wenig Steuern bezahlt wurden. Der Schaden ist jedenfalls hoch.
Rund eine Million Euro Steuern sollen zwei Unternehmer aus dem Raum Linz mit Luxussportwagen und Ersatzteilen hinterzogen haben – die „Krone“ berichtete. Dass sie bereits seit Anfang 2023 im Visier der Ermittler standen, gab das Finanzministerium vergangenen Sonntag bekannt.
An Buchhaltung vorbeigeschleust
Ins Rollen gebracht hatte den Fall ein Kunde, der mit einem Motor der Firma Probleme hatte und anschließend seine Geschäftsbeziehung mit den Beschuldigten näher prüfte.
„Laut Abschlussbericht des Amts für Betrugsbekämpfung sollen die Beschuldigten Fahrzeug-Kaufverträge und Erlöse aus dem Teileverkauf nicht in die Buchhaltung aufgenommen haben“, so Ulrike Breiteneder, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Linz. Zahlreiche Kaufverträge seien gefälscht worden, um den Anschein zu erwecken, dass die Geschäfte stattdessen den Beschuldigten nahestehenden Personen zuzurechnen seien.
Die Beschuldigten sollen Kaufverträge und Erlöse aus dem Teileverkauf nicht in die Buchhaltung aufgenommen haben.
Ulrike Breiteneder, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Linz
Bild: Kerschbaummayr Werner
„Dadurch sind die Transaktionen gar nicht oder falsch erfasst worden. Teils sind auch Kaufverträge für Fahrzeugeinkäufe gefälscht worden, um einen höheren Einkaufspreis auszuweisen“, so Breiteneder zur Verdachtslage.
Zu geringe Gewinne und zu niedrige Normverbrauchsabgaben
Das führte dazu, dass geringere Gewinne versteuert und zu niedrige Normverbrauchsabgaben abgeführt worden seien. Drei Fahrzeuge seien als Vorführwagen genutzt worden, um den Vorsteuerabzug und eine vorübergehende Befreiung von der NoVA zu erwirken – bei Ferraris beispielsweise bringt das schnell eine beachtliche Summe.
Die hinterzogenen Abgaben belaufen sich auf rund 900.000 Euro. Obwohl der Akt bereits jetzt sehr umfangreich ist, sind die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.