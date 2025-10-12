So sollen Autohändler Steuern „gespart“ haben

Rund eine Million Euro Steuern sollen zwei Unternehmer aus dem Raum Linz mit Luxussportwagen und Ersatzteilen hinterzogen haben – die „Krone“ berichtete. Dass sie bereits seit Anfang 2023 im Visier der Ermittler standen, gab das Finanzministerium vergangenen Sonntag bekannt.

An Buchhaltung vorbeigeschleust

Ins Rollen gebracht hatte den Fall ein Kunde, der mit einem Motor der Firma Probleme hatte und anschließend seine Geschäftsbeziehung mit den Beschuldigten näher prüfte.