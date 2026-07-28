Über 1900 wagemutige Tiroler gründeten eine Firma

Durchschnittliches Gründungsalter bei 36,6 Jahren

Weiter geht aus der Halbjahresbilanz hervor, dass das Einzelunternehmen mit 82,6 Prozent die häufigste Rechtsform bei den neuen Firmen bleibt. Hinsichtlich des Alters dominieren die 30- bis 40-Jährigen, wie auch das durchschnittliche Gründungsalter von 36,6 Jahren deutlich beweist.