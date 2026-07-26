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"Extremely frustrating"

Next Penalty: Hamilton Speaks Out

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26.07.2026 07:24
Lewis Hamilton was penalized with a three-place grid drop.
Lewis Hamilton was penalized with a three-place grid drop.(Bild: EPA/Zsolt Czegledi)
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Von Mario Drexler

Lewis Hamilton received his latest penalty of the current Formula 1 season following qualifying in Hungary. A situation that’s giving the Ferrari driver a headache: “Sometimes you just have no luck. Another weekend where I felt great during all the practice sessions, but then everything just went wrong!”

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A penalty for “unnecessary obstruction” of Oscar Piastri—that was the FIA’s ruling on Saturday evening. Hamilton was penalized with a three-grid-spot drop. “I thought everyone had already finished their lap,” said the 41-year-old. A setback for the record-holding champion!

“It’s extremely frustrating to be so close to pole position and then have to start from fifth place,” Hamilton wrote on Instagram.

He added: “I always try to stay positive—in sports, it’s always about the highs and lows, but also the little things in between. Every point counts—and you have to take advantage of every opportunity. After three penalties over three weekends, though, it’s starting to get difficult to maintain that positive attitude.”

“We’re competitive”
Nevertheless, there’s a great deal of confidence heading into Sunday’s race (3 p.m./live on the sportkrone.at live ticker). “The car feels better and better, and we’re competitive,emphasizes Hamilton, who now needs to make up ground following his penalty.

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