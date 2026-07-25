Injuries in Berlin
Van Plows Into Crowd at Pride Party
Hundreds of thousands of people marched through the streets of Berlin on Saturday to demonstrate for the rights of LGBTQ people as part of Christopher Street Day. The traditional march proceeded peacefully, but the evening event had to be abruptly ended shortly after 10 p.m. According to media reports, a vehicle plowed into the crowd. Several people are reported to have been injured.
According to reports, a white van traveling at high speed struck several pedestrians near the Brandenburg Gate. Shortly afterward, participants were urged via social media channels and on a large screen at the Brandenburg Gate to avoid the Victory Column and the Tiergarten. “Leave the area toward the Central Station!” was the organizers’ appeal. According to bild.de, the police described the situation as a “mass casualty incident.”
It was reported that the police had “significant police forces on the scene” and were searching for possible suspects. According to eyewitness accounts, the driver of the vehicle got out of the car after the incident and ran away. A police helicopter was also called in.
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