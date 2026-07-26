Spiegeltrick! So zocken Betrüger Urlauber ab

„Keinesfalls anhalten, wenn...“

Besonders häufig wird aus Italien laut ÖAMTC der sogenannte Spiegeltrick gemeldet. Dabei erzeugen Täter mit einem Stein oder einem ähnlichen Gegenstand einen lauten Knall am vorbeifahrenden Auto und behaupten anschließend, der Lenker habe ihren Außenspiegel beschädigt. Danach verlangen sie Bargeld. „Gibt es keine Hinweise auf einen tatsächlichen Schaden, sollte man keinesfalls anhalten“, rät ÖAMTC-Reiseexpertin Dagmar Redel. Wer dennoch stehen bleibt, sollte im Fahrzeug bleiben und die Polizei verständigen.