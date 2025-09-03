Hacker: Wer nicht aufpasst, wird zum Serienopfer

„Sicherheitslücken werden oft nicht geschlossen“

„Angreifer nutzen nämlich ineffektive Abwehrmaßnahmen und bestehende Sicherheitslücken, die nicht geschlossen werden, weiter aus“, wissen die IT-Experten von Barracuda Networks. Laut der Studie gaben 74 Prozent der mehrfach betroffenen Schadsoftware-Opfer an, dass sie zu viele verschiedene Sicherheits-Tools nutzen. 61 Prozent erklärten, dass ihre genutzten Abwehrprogramme nicht in der Firma integriert seien, was die Transparenz beeinträchtigt und Schwachstellen schafft, die Angreifer natürlich ausnutzen können.