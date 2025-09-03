Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Unternehmen im Visier

Hacker: Wer nicht aufpasst, wird zum Serienopfer

Tirol
03.09.2025 18:00
Viele Hacker lassen nicht locker! Laut einer aktuellen Studie wird jedes dritte Unternehmen nach ...
Viele Hacker lassen nicht locker! Laut einer aktuellen Studie wird jedes dritte Unternehmen nach einem Angriff erneut zum Ziel.(Bild: Benjamin (computergeneriert))

Kriminelle Hacker bereiten heimische Unternehmen immer mehr Sorgen. Doch was viele nicht am Schirm haben: Jede dritte Firma wird nach einem Cyberangriff mehrfach ins Visier genommen. Doch man kann sich gegen Wiederholungstäter schützen ...

0 Kommentare

Wenn nach einem Cyberangriff die Systeme im betroffenen Unternehmen wiederhergestellt sind, die Daten gerettet wurden und die Geschäftsprozesse wieder anlaufen, heißt es erst einmal durchatmen.

Aktuelle Studie mit alarmierenden Zahlen
Leider glauben aber viele Firmen fälschlicherweise, dass sie vor erneuten Attacken in naher Zukunft gefeit seien. Doch das Gegenteil ist der Fall: Laut einer aktuellen Studie von Barracuda Networks, weltweit eine der führenden IT-Sicherheitsfirmen mit Sitz in Innsbruck, wurden in den vergangenen zwölf Monaten 31 Prozent der befragten Opfer mehrfach angegriffen. Heißt: Jedes dritte betroffene Unternehmen wurde nach einer langwierigen „Säuberungsaktion“ erneut mindestens ein weiteres Mal attackiert.

Zitat Icon

Angreifer nutzen bestehende Sicherheitslücken, die nicht geschlossen werden, weiter aus.

Experten der IT-Firma Barracuda Networks

„Sicherheitslücken werden oft nicht geschlossen“
„Angreifer nutzen nämlich ineffektive Abwehrmaßnahmen und bestehende Sicherheitslücken, die nicht geschlossen werden, weiter aus“, wissen die IT-Experten von Barracuda Networks. Laut der Studie gaben 74 Prozent der mehrfach betroffenen Schadsoftware-Opfer an, dass sie zu viele verschiedene Sicherheits-Tools nutzen. 61 Prozent erklärten, dass ihre genutzten Abwehrprogramme nicht in der Firma integriert seien, was die Transparenz beeinträchtigt und Schwachstellen schafft, die Angreifer natürlich ausnutzen können.

Vorsicht bei Lösegeldzahlung
Interessante Details der Studie: 32 Prozent der von Cyber-Attacken betroffenen Firmen zahlten den Angreifern Lösegeld, damit diese ihre Daten wiederherstellen. Doch 41 Prozent von ihnen konnten nicht alle ihre Daten wiederherstellen, da entweder die bereitgestellten Entschlüsselungs-Tools nicht funktionierten, sie beim Wiederherstellungs- oder Verschlüsselungsprozess beschädigt wurden oder Angreifer trotz Lösegeldzahlung sich dann doch plötzlich nicht mehr gemeldet haben.

Lesen Sie auch:
Noch vor Betriebsunterbrechungen und Naturkatastrophen rangieren Cyber-Attacken auf Platz eins ...
Risiko-Barometer
Cyberattacken sind größte Gefahr für Unternehmen
15.01.2025
Krone Plus Logo
Massives Leck
Riesiger Datenklau versetzt Salzburger in Sorge
29.08.2025

Eine regelmäßig durchgeführte Datensicherung würde zuverlässigen Schutz in derartigen Fällen bieten und Geld sowie Nerven sparen.

Porträt von Samuel Thurner
Samuel Thurner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

US-Präsident Donald Trump betont, er sei „sehr aktiv gewesen“ am Wochenende.
„War sehr aktiv“
Trump nennt Berichte über seine Gesundheit „Fake“
Das Kopftuch-Verbot für Mädchen unter 14 soll nun endlich umgesetzt werden. 
Für Mädchen unter 14
Kopftuch-Verbot mit Strafen über 1000 Euro geplant
Wladimir Putin betont, Russland habe keine Einwände gegen einen EU-Beitritt der Ukraine.
Putin an die EU:
Russland ist nicht gegen den Beitritt der Ukraine
Laut einem jetzt veröffentlichten Bericht der Deutschen Bahn wäre das Zugunglück in Bayern 2022 ...
Interner Bericht:
Zugunglück in Bayern mit fünf Toten war vermeidbar
Österreichs Wälder kämpfen unter anderem mit längeren Trockenperioden und dem Borkenkäfer ...
Aktuelle Entwicklungen
„Der klimafitte Wald ist ein bunter Wald“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
„Wir haben gehofft, dass ihr nicht zur EU geht“
233.556 mal gelesen
Das markante Grenzgebäude am Walserberg in Salzburg ist seit 2003 Geschichte.
Adabei Österreich
Alles aus! Naschenweng und Gabalier sind getrennt
164.710 mal gelesen
In Mörbisch traten Toni Gabalier und Melissa Naschenweng 2023 zum ersten Mal öffentlich ...
Kärnten
ÖVP-Urgestein nach Unfall in Kärnten verstorben
141.669 mal gelesen
ÖVP-Urgestein Heinrich Neisser wurde im Wrack eingeklemmt.
Kolumnen
Eine für Pensionisten schockierende Zahl
2575 mal kommentiert
Stocker will sparen – unter anderem bei den Pensionserhöhungen.
Innenpolitik
Kopftuch-Verbot mit Strafen über 1000 Euro geplant
1284 mal kommentiert
Das Kopftuch-Verbot für Mädchen unter 14 soll nun endlich umgesetzt werden. 
Innenpolitik
Große Seniorenverbände stellen sich gegen Kanzler
1244 mal kommentiert
Für viele Senioren Realität: Rabattmarken entscheiden, ob frische Erdbeeren auf den Tisch ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf