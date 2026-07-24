Cup newcomer “forgets” about the game and the opponent!

The past season was an unforgettable fairy tale for Bad Leonfelden. Not only because they sensationally clinched the championship title in the Upper Austrian League and were thus promoted to the new Regionalliga Nord, but also because they got to celebrate winning the state cup in the spa town. This allowed coach Stefan Hinterkörner’s team to qualify twice for the ÖFB Cup, where the newly promoted third-division side will take on second-division team Bregenz on Saturday at 6 p.m.