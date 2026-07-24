On social media:
Cup newcomer “forgets” about the game and the opponent!
Upper Austria League champion and newly promoted Regionalliga team Bad Leonfelden will face second-division side Schwarz-Weiß Bregenz in the ÖFB Cup on Saturday at 6 p.m. On social media, however, the Mühlviertel-based team had failed to mention the match, prompting a tongue-in-cheek response from their opponent.
The past season was an unforgettable fairy tale for Bad Leonfelden. Not only because they sensationally clinched the championship title in the Upper Austrian League and were thus promoted to the new Regionalliga Nord, but also because they got to celebrate winning the state cup in the spa town. This allowed coach Stefan Hinterkörner’s team to qualify twice for the ÖFB Cup, where the newly promoted third-division side will take on second-division team Bregenz on Saturday at 6 p.m.
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