Tagger Storms into the Semifinals Against Bejlek!

Tagger had lost in straight sets (2–6, 2–6) to Bejlek just over a week ago in the round of 16 in Athens. In their rematch, the Czech player had four break points in the first set, all of which Tagger fended off. The East Tyrolean, for her part, seized her first opportunity to break for a 4–3 lead and added another break against her opponent—who is two years her senior—to win the set.