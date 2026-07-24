WTA Tournament in Prague
Tagger Storms into the Semifinals Against Bejlek!
Her winning streak continues: Lilli Tagger has reached the semifinals at the WTA tournament in Prague! The 18-year-old defeated third-seeded local favorite Sara Bejlek in two sets, winning 6-3, 6-4 without much trouble …
In the battle for a spot in the final in the Czech capital, Tagger will face either Barbora Krejcikova or her Czech compatriot Dominika Salkova.
Tagger had lost in straight sets (2–6, 2–6) to Bejlek just over a week ago in the round of 16 in Athens. In their rematch, the Czech player had four break points in the first set, all of which Tagger fended off. The East Tyrolean, for her part, seized her first opportunity to break for a 4–3 lead and added another break against her opponent—who is two years her senior—to win the set.
In the second set, Tagger didn’t let the late pressure throw her off her game. Although she conceded a break at 5–3, she converted her third match point in the very next game. She thus remains undefeated in sets in Prague.
Grabher Eliminated in Amstetten
Meanwhile, Julia Grabher was eliminated from the Challenger tournament in Amstetten. The top-seeded player from Vorarlberg lost to American Vivian Wolff (No. 8) 6-3, 4-6, 3-6. With this defeat, the last Austrian player was eliminated from the tournament, which offers $100,000 in prize money.
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