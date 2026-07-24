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Concrete Base in the Way

A Scary Moment for Austria’s Cycling Star Haller

Nachrichten
24.07.2026 16:13
A moment of scare at the Tour de France involving Marco Haller.
A moment of scare at the Tour de France involving Marco Haller.(Bild: Krone-Collage/AFP/LOIC VENANCE, Screenshot/Eurosport)
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Von krone Sport

A moment of terror for cycling ace Marco Haller! The Austrian crashed into a traffic sign during the grueling 19th stage of the Tour de France. Apparently, though, the 35-year-old had a lucky break. 

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It wasn’t supposed to be a Tour stage where Haller would make a big impression. After all, the 19th stage is marked by major climbs and a finish on the legendary Alpe d’Huez. And yet, the Austrian suddenly found himself prominently featured on all the TV screens. 

A blessing in disguise
That’s because the veteran rider caused a moment of panic midway through the race. Haller got tangled up with Edward Planckaert and ultimately crashed into a traffic sign. A protective cushion prevented the Austrian from slamming directly onto the concrete base. 

Planckaert rushed over immediately and tended to Haller, who was eventually able to get back on his feet after a short while, though still in some pain. The Carinthian had a stroke of luck in his misfortune. After an initial brief examination, he was able to get back on his bike and was eventually treated by the race doctor. 

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