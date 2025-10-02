Vorteilswelt
Ursache noch unklar

Pkw kollidierten: Tiroler (22) starb am Unfallort

Tirol
02.10.2025 07:47
Für den 22-Jährigen kam jede Hilfe zu spät.
Für den 22-Jährigen kam jede Hilfe zu spät.(Bild: Zeitungsfoto.at)

Drama auf der Tiroler Bundesstraße in Telfs im Bezirk Innsbruck-Land am Mittwochabend! Zwei Einheimische im Alter von 22 und 24 Jahren kollidierten mit ihren Autos. Für den jüngeren Lenker kam jede Hilfe zu spät.

Ereignet hat sich der dramatische Unfall gegen 20.30 Uhr. „Auf Höhe von Straßenkilometer 102,4 kam es aus bisher unbekannter Ursache zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Autos“, heißt es von der Polizei. In einem der beiden Pkw saß der 24-Jährige, im anderen der 22-Jährige.

(Bild: Zeitungsfoto.at)

Totalschaden an beiden Fahrzeugen
„Der 24-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Er wurde mit der Rettung in die Klinik Innsbruck eingeliefert.“ Unterdessen kam für den 22-Jährigen jede Hilfe zu spät. „Er erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.“ An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden.

Im Einsatz standen die Feuerwehren Telfs und Mieming, die Rettung, ein Rettungshubschrauber sowie die Polizei. Der genaue Unfallhergang wird noch untersucht.

Manuel Schwaiger
