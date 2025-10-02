Pkw kollidierten: Tiroler (22) starb am Unfallort

Totalschaden an beiden Fahrzeugen

„Der 24-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Er wurde mit der Rettung in die Klinik Innsbruck eingeliefert.“ Unterdessen kam für den 22-Jährigen jede Hilfe zu spät. „Er erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.“ An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden.

Im Einsatz standen die Feuerwehren Telfs und Mieming, die Rettung, ein Rettungshubschrauber sowie die Polizei. Der genaue Unfallhergang wird noch untersucht.