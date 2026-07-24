Premiere in der UFC: Besonderer Kampf für Rakic

Historisch! Die UFC schreibt am 1. August mit dem ersten Event der Organisationsgeschichte in Serbien ein neues Kapitel. Mittendrin: zwei Österreicher!
Österreichs Top-MMA-Star Aleksandar Rakic feiert gegen den polnischen Schwergewichts-Veteranen Marcin Tybura in der Belgrade Arena sein Schwergewichtsdebüt. Und es wird ein ganz besonderer Fight!
Denn für den in Wien lebenden Rakic wird der Auftritt in Belgrad aufgrund seiner serbischen Wurzeln zu einem emotionalen Heimkampf vor Tausenden Fans: „Ich kämpfe zum allerersten Mal in Serbien vor meinen Leuten.“
Auch Bogdan Grad im Einsatz
Mit Bogdan Grad steht an dem Abend noch ein weiterer österreichischer Kämpfer im Ring – DAZN überträgt das Spektakel live.
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