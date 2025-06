US-Politikerin und Ehemann in ihrem Haus getötet

Die Abgeordnete im Parlament und ihr Ehemann seien am Samstagmorgen (Ortszeit) in ihrem Haus in der Stadt Brooklyn Park getötet worden. Senator John Hoffman von der Demokratischen Partei und seine Ehefrau wurden in ihrem Haus im nahe gelegenen Champlin niedergeschossen und schwer verletzt. Ihr Zustand ist laut Medienberichten kritisch, die beiden mussten operiert werden.