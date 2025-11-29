Nach Würgeattacke: Frau (27) greift zu Messer

Freitagabend ist es in Korneuburg (Niederösterreich) zu einer gefährlichen Messerattacke gekommen. Eine Frau (27) wurde von ihrem ebenfalls 27-jährigen Freund zuvor gewürgt. Kurz griff die Frau zu einem Messer.
Der gefährliche Vorfall spielte sich am Freitagabend gegen 19 Uhr in einer Wohnung in Korneuburg ab. Der bereits vorbestrafte 27-Jährige hatte während eines Streites die gleichaltrige Serbin gewürgt.
Verdächtiger geständig
Um sich laut Polizei vor der Attacke zu wehren, griff sie kurz darauf nach einem Messer und stach auf den Österreicher ein. Er wurde von der alarmierten Polizei festgenommen. Der Verdächtige zeigte sich später geständig. Die Frau wurde bei der Attacke leicht verletzt.
Es soll bereits im Vorjahr zwischen den beiden Verdächtigen zu Auseinandersetzungen gekommen sein. Die Ursache für den Streit ist noch unklar. Die Ermittlungen laufen.
