Blamage! GAK scheitert schon wieder in Dornbirn

Der GAK-Saisonauftakt in Dornbirn erinnerte ein wenig an das Schicksal des legendären bayrischen Räuberhauptmanns Hias Kneißl. Als dieser in Jahr 1902 an einem Montag erfuhr, dass sein Gnadengesuch abgelehnt wurde und er demzufolge hingerichtet würde, meinte er lakonisch: „De Woch fangt scho guat o!“