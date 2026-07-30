Where Love Happens in Loipersdorf

Zwischen Panorama-Pool, Kuschelgarten und exklusiven Love Rooms wird das 4*s Maiers Kuschelhotel Loipersdorf zum Rückzugsort für Paare. Mit dem Sommer-Special 3+1 Nacht geschenkt genießen Verliebte jetzt noch mehr Zeit für gemeinsame Momente voller Entspannung und Romantik.