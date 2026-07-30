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Where Love Happens in Loipersdorf

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30.07.2026 00:01
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Maiers Kuschelhotel Loipersdorf – Where Love Happens.
Maiers Kuschelhotel Loipersdorf – Where Love Happens.(Bild: Maiers Kuschelhotel)
Porträt von Promotion Team
Von Promotion Team

Zwischen Panorama-Pool, Kuschelgarten und exklusiven Love Rooms wird das 4*s Maiers Kuschelhotel Loipersdorf zum Rückzugsort für Paare. Mit dem Sommer-Special 3+1 Nacht geschenkt genießen Verliebte jetzt noch mehr Zeit für gemeinsame Momente voller Entspannung und Romantik.

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Im 4*s Maiers Kuschelhotel Loipersdorf dreht sich alles um gemeinsame Zeit. Fernab vom Alltag finden Paare hier einen Ort zum Abschalten, Genießen und Wiederentdecken. Ob romantischer Kurzurlaub, Jahrestag oder spontane Auszeit – hier entstehen Erinnerungen, die bleiben. Besonders attraktiv im Sommer: Beim 3+1-Special ist die vierte Nacht inklusive – unabhängig vom gewählten Tarif oder Arrangement und mit allen gebuchten Leistungen.

Der Kuschelgarten – eine Oase für zwei
Nur wenige Schritte von den Zimmern entfernt lädt der weitläufige Kuschelgarten zum Entspannen ein. Panorama-Pool, Whirl-Boat, Designliegen und lauschige Rückzugsorte schaffen die perfekte Kulisse für sonnige Stunden zu zweit. Ein besonderes Highlight ist das romantische Nachtschwimmen am Freitag und Samstag – wenn der Pool unter dem Sternenhimmel seinen ganz besonderen Zauber entfaltet.

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Love Rooms & Suiten mit dem gewissen Extra
Die individuell gestalteten Love Rooms und Suiten bieten weit mehr als klassische Hotelzimmer. Freistehende Badewannen oder Whirlpools, private Saunen, großzügige Kuschelbetten sowie Balkone oder Terrassen schaffen den perfekten Rahmen für romantische Stunden. Jede Unterkunft ist einzigartig gestaltet und macht den Aufenthalt zu etwas Besonderem.

(Bild: Maiers Kuschelhotel)

Private Momente, die in Erinnerung bleiben
Wer besondere Anlässe stilvoll feiern möchte, findet im Maiers Kuschelhotel exklusive Rückzugsorte für ungestörte Zweisamkeit. Ob Frühstück mit Aussicht, Candle-Light-Dinner im Love Pavillon oder ein romantischer Heiratsantrag – die Private Rooms bieten den passenden Rahmen für unvergessliche Augenblicke.

Neu: Exklusive Erlebniswelt für Erwachsene
Mit dem neuen Secret Erotic Room erweitert das Kuschelhotel sein Angebot um einen exklusiven Erlebnisraum für Erwachsene. In stilvollem Ambiente, mit individuell steuerbarer Lichtstimmung und hochwertiger Ausstattung, entsteht ein geschützter Ort für gemeinsame Entdeckungen und besondere Momente zu zweit.

Entspannung bei jedem Wetter
Wenn sich die Sonne einmal versteckt, wartet das Jungle Spa mit tropischem Flair. Finnische Sauna, Dampfbad, Soleum mit Himalaya-Salz und großzügige Ruhezonen sorgen für wohlige Entspannung – ganz unabhängig vom Wetter.

(Bild: Maiers Kuschelhotel)

Nicht nur im Sommer ein Highlight
Auch über die warme Jahreszeit hinaus ist das Maiers Kuschelhotel eine Top-Adresse für romantische Auszeiten. Besonders beliebt ist Silvester in Love mit festlichem Galadinner, Feuerwerk und einem Jahreswechsel in außergewöhnlicher Atmosphäre.

Maiers Kuschelhotel Loipersdorf

Henndorf, Therme 7

A-8282 Loipersdorf

T:   +43 3382 86 86 0

E:   kuscheln@maiers.at

W:  https://www.maiers.at/

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