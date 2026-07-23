Wow, Austria!
Midfield star leaves Rapid for Italy!
After nearly three years in Vienna-Hütteldorf, he’s heading back abroad—just as he did before—as defensive midfielder Lukas Grgić leaves Austria to join the historic club SSC Bari! The southern Italian club was relegated from Serie B a few weeks ago but is aiming for an immediate return to the second division...
Grgić, who is still 30 years old, is expected to help achieve this goal in the coming season—and thus put the “setback” of relegation behind them. An “accidental setback,” incidentally, in which another Austrian—Matthias Braunöder from Burgenland, on loan from Serie A club Como 1907—was also involved but was unable to prevent it despite making 31 appearances for SSC Bari.
Grgić, a native of Wels, has signed a contract with the southern Italian club through the end of June 2028; he is available to coach Massimo Rastelli immediately and is currently getting to know his new teammates at the training camp in Roccaraso. The new Serie C season kicks off on August 21...
Before his time with SK Rapid—where his contract was ultimately not renewed—Grgić had already played abroad once. That was in Croatia with the iconic club Hajduk Split, with whom he won the cup title in both the 2021–22 and 2022–23 seasons. In addition, the team finished as league runner-up twice in a row, behind Dinamo Zagreb.
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