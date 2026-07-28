Magenta Family: So spart die ganze Familie

Streaming am Abend, Videocalls im Homeoffice, Online-Lernen, Gaming oder die tägliche Kommunikation über Messenger: Der digitale Alltag vieler Menschen spielt sich heute nicht mehr allein ab. Familien, Freunde und Haushalte nutzen Internet, Mobilfunk und Entertainment zunehmend gemeinsam. Genau hier setzt Magenta Family an. Das neue Angebot von Magenta verbindet mehrere berechtigte Tarife über eine Kundennummer und ermöglicht dadurch monatliche Vorteile für Menschen, die ihren digitalen Alltag gemeinsam gestalten.