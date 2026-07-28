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Magenta Family: So spart die ganze Familie

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28.07.2026 15:49
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Ob Familie, Freunde oder WG: Digitale Dienste werden heute immer häufiger gemeinsam genutzt – ...
Ob Familie, Freunde oder WG: Digitale Dienste werden heute immer häufiger gemeinsam genutzt – genau hier setzt Magenta Family mit einer gemeinsamen Tarifwelt an.(Bild: Magenta)
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Von Promotion Team

Streaming am Abend, Videocalls im Homeoffice, Online-Lernen, Gaming oder die tägliche Kommunikation über Messenger: Der digitale Alltag vieler Menschen spielt sich heute nicht mehr allein ab. Familien, Freunde und Haushalte nutzen Internet, Mobilfunk und Entertainment zunehmend gemeinsam. Genau hier setzt Magenta Family an. Das neue Angebot von Magenta verbindet mehrere berechtigte Tarife über eine Kundennummer und ermöglicht dadurch monatliche Vorteile für Menschen, die ihren digitalen Alltag gemeinsam gestalten.

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Die Art, wie digitale Dienste genutzt werden, hat sich in den vergangenen Jahren deutlich verändert. Während früher oft einzelne Verträge im Mittelpunkt standen, greifen heute viele Services ineinander. Das Internet zuhause bildet die Grundlage für Streaming, Homeoffice und Gaming. Smartphones begleiten den gesamten Tag. TV-Angebote schaffen gemeinsame Unterhaltung für Familie und Freunde.

Gleichzeitig wünschen sich viele Menschen mehr Übersicht. Mehrere Verträge, unterschiedliche Rechnungen und verschiedene digitale Dienste können schnell unübersichtlich wirken. Genau deshalb gewinnen Modelle an Bedeutung, die verschiedene Bereiche miteinander verbinden und den Alltag einfacher machen.

Warum der digitale Alltag gemeinsamer geworden ist
Die Digitalisierung verändert nicht nur die Technik, sondern auch die Art, wie Menschen miteinander verbunden sind. Mehrere Personen nutzen oft dieselbe Internetverbindung. Serien und Sportereignisse schaffen gemeinsame Erlebnisse. Familien organisieren ihren Alltag digital, Freunde bleiben über Messenger, soziale Netzwerke und Videotelefonie in Kontakt.

Der Wunsch nach Vernetzung geht deshalb häufig mit dem Wunsch nach Einfachheit einher. Viele Haushalte suchen nach Lösungen, die nicht nur leistungsstarke digitale Angebote bieten, sondern auch einen praktischen Mehrwert schaffen.

Magenta beschreibt diesen Ansatz als Teil seiner Vision des digitalen Optimismus. Das Unternehmen versteht digitale Technologie als Möglichkeit, Menschen miteinander zu verbinden und digitale Teilhabe zu fördern. Der Anspruch dahinter lautet „Connecting your world“ und spiegelt die Idee wider, dass digitale Angebote den Alltag bereichern und Verbindungen stärken sollen.

(Bild: Magenta)

Was bietet Magenta Family?
Magenta Family wurde entwickelt, um Internet, Mobilfunk und TV stärker zusammenzuführen. Voraussetzung ist mindestens ein berechtigter Internet- und ein Mobilfunktarif auf derselben Kundennummer. Danach lassen sich weitere Tarife ergänzen, die im Family Vorteil inkludiert sind.

Die gemeinsame Tarifwelt bietet mehrere Vorteile für Menschen, die ihren digitalen Alltag übersichtlicher gestalten möchten:

  • 15 Prozent Family Rabatt auf berechtigte Internet-, Mobilfunk- und TV-Tarife
  • Internet, Mobilfunk und TV auf einer gemeinsamen Kundennummer
  • weitere Family Vorteile für berechtigte Kunden
  • Möglichkeit, mehrere Tarife innerhalb einer gemeinsamen Struktur zu organisieren
  • Online-Simulator zur einfachen Prüfung möglicher Vorteile

Besonders interessant ist dabei, dass sich das Angebot nicht ausschließlich an klassische Familien richtet. Auch Freunde oder Personen innerhalb eines gemeinsamen Haushalts können von der gemeinsamen Tarifwelt profitieren, sofern die Voraussetzungen erfüllt sind.

Laut Magenta erhalten neue Magenta Family Kunden bei einer TV-Anmeldung zum Start des Angebots außerdem drei Monate Magenta TV gratis. Damit verbindet das Unternehmen finanzielle Vorteile mit einer einfacheren Organisation des digitalen Alltags.

Mehr Überblick für den digitalen Alltag
Viele Menschen kennen die Situation: Ein Handyvertrag hier, Internet dort, dazu vielleicht noch ein TV-Angebot. Jeder Vertrag erfüllt einen eigenen Zweck, gemeinsam entsteht jedoch oft ein komplexes Gesamtbild.

Magenta Family verfolgt einen anderen Ansatz. Internet, Mobilfunk und TV sollen nicht als einzelne Bausteine betrachtet werden, sondern als Teil eines vernetzten digitalen Alltags.

Digitale Nutzung

Typisches Beispiel

Zuhause online

Internet für Streaming, Homeoffice und Lernen

Unterwegs erreichbar

Mobilfunk für Kommunikation und mobiles Internet

Gemeinsame Unterhaltung

TV, Serien, Filme und Sport

Digitale Organisation

Messenger, Cloud-Dienste und Videotelefonie

Gerade in Haushalten, in denen mehrere Personen gleichzeitig online sind, schafft eine gemeinsame Struktur mehr Transparenz. Gleichzeitig profitieren Kunden von einem Modell, das bestehende digitale Gewohnheiten nicht verändert, sondern sinnvoll miteinander verbindet.

(Bild: Magenta)

Warum Vernetzung heute mehr bedeutet als Technik
Digitale Dienste sind längst ein selbstverständlicher Bestandteil des Alltags. Sie verbinden Menschen mit Familie, Freunden, Arbeit, Bildung und Unterhaltung. Dadurch entsteht ein Umfeld, in dem nicht nur Leistung zählt, sondern auch Übersicht und Einfachheit.

Magenta Family greift genau diese Entwicklung auf. Das Angebot verbindet verschiedene Bereiche des digitalen Lebens und schafft gleichzeitig finanzielle Vorteile für berechtigte Tarife. Wer bereits mehrere digitale Dienste nutzt, kann dadurch prüfen, ob eine gemeinsame Tarifwelt besser zum eigenen Alltag passt.

Der Trend ist klar erkennbar: Menschen leben digital vernetzter als je zuvor. Lösungen, die Internet, Mobilfunk und TV sinnvoll miteinander verbinden, gewinnen deshalb weiter an Bedeutung. Magenta Family zeigt, wie sich dieser Wandel in einer praktischen Lösung für Familien, Freunde und Haushalte in Österreich widerspiegeln kann.

Als einer der führenden Telekommunikationsanbieter Österreichs setzt Magenta dabei auf die Idee, dass Technologie Menschen verbinden und den Alltag erleichtern soll. Genau dieser Gedanke steht auch hinter Magenta Family: mehr Übersicht, mehr Gemeinsamkeit und mehr Vorteile für alle, die digitale Services heute nicht isoliert, sondern gemeinsam nutzen.

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