Nächste Millionenpleite: In Bruck wackeln 129 Jobs

Erst am Mittwoch wurde bekannt, dass in den Voestalpine-Werken in Mürzzuschlag (Böhler Bleche) und Kindburg (Tubulars) in Summe 340 Arbeitsplätze abgebaut werden. Am Freitag folgte die nächste schlechte Nachricht für das Mürztal: Laut den Kreditschutzverbänden AKV und KSV sind gleich vier Unternehmen der Heidenbauer-Gruppe mit Sitz in Bruck insolvent.