Baden wird Hotspot für zeitgenössische Kunst

Zum ersten Mal findet heuer die ArtBaden in der Kurstadt Baden statt. Architekt und Galerist Christopher Lane hatte die Idee dazu. Anmeldungen dafür sind noch bis 15. April möglich.
„Die Idee dazu brennt schon lange in mir“, freut sich Christopher Lane nun endlich auf die tatsächliche Umsetzung. Er selbst betreibt eine kleine Galerie in der Badner Breyerstraße und hat ein feines Gespür für Kunst.
Auf knapp 2000 m2 Ausstellungsfläche sollen sich von 24. bis 26. Juli 40 Galerien mit zeitgenössischen Werken präsentieren. „Einige haben bereits zugesagt“, freut sich Lane. Er möchte, dass seine „ArtBaden“ klein, aber fein wird.
Nicht so strenge Regeln wie bei anderen Kunstmessen
Für die Bewerber gäbe es keine so strengen Vorgaben wie bei anderen Kunstmessen, verspricht er. „Manche Messen erlauben keine Grafikständer, keine Sockel oder Bilder, die am Boden stehen“. Sein persönliches Motto lautet: „Kunst muss frei sein.“
Und er hofft auf zahlreiche Teilnehmer. Darüber macht er sich auch keine Sorgen, denn durch die Absagen einiger Kunstmessen wie die „viennacontemporary“, die „Spark Art Fair“ in Wien oder die „Art & Antique“ in Salzburg würden sich gerade jetzt viele Galerien für sein Event interessieren.
Das Casino selbst ist für Lane eine „Traumlocation“. „Die Kunst kommt in diesem alten Haus besonders gut zur Geltung.“ Und als Architekt und Organisator freut er sich besonders darauf, seine architektonische Expertise mit einfließen lassen zu können.
