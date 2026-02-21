Baden wird Hotspot für zeitgenössische Kunst

Und er hofft auf zahlreiche Teilnehmer. Darüber macht er sich auch keine Sorgen, denn durch die Absagen einiger Kunstmessen wie die „viennacontemporary“, die „Spark Art Fair“ in Wien oder die „Art & Antique“ in Salzburg würden sich gerade jetzt viele Galerien für sein Event interessieren.

Das Casino selbst ist für Lane eine „Traumlocation“. „Die Kunst kommt in diesem alten Haus besonders gut zur Geltung.“ Und als Architekt und Organisator freut er sich besonders darauf, seine architektonische Expertise mit einfließen lassen zu können.