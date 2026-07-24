In der Steiermark boomt „Urlaub mit Sinn“

Urlaub machen und dabei noch etwas lernen – damit punktet die Steiermark, wie Zahlen zeigen. Vom Fledermaus-Spaziergang bis zum Brotbackkurs am Bauernhof: Rund 1.000 Angebote gibt es heuer aufgrund der hohen Nachfrage.
Die Steiermark zählt zu den beliebtesten Urlaubszielen der Österreicher selbst. Laut Statistik Austria verschlug es im vergangen Jahr knapp 20 Prozent aller Inlandsreisenden in das Bundesland. Im Sommer ist dabei vor allem ein Trend stark erkennbar, wie die Servicestelle „Bildungsnetzwerk Steiermark“ weiß: Ferien mit Sinn.
Zuwachs um 14 Prozent
Das heißt, Urlauber wollen neben Erholung auch Wissen vermittelt bekommen. Von den Einrichtungen (Urania, Volkshochschule, Haus der Stille, Wifi, Ländliches Fortbildungsinstitut etc.) bekommt das Bildungsnetzwerk eine hohe Nachfrage gemeldet. So gibt es heuer rund 1000 Angebote in den Sommermonaten, ein Zuwachs um 14 Prozent zum Vorjahr.
Ein Urlaub daheim macht auf so vielen Ebenen Sinn.
Kerstin Slamanig, GF Bildungsnetzwerk Stmk
Bild: lueflight
„Ein Urlaub daheim macht auf so vielen Ebenen Sinn. Wer auf lange Flugreisen und Autofahrten verzichtet, erspart sich Geld, leistet einen wertvollen Beitrag zum wichtigen Klimaschutz und stützt auch noch die heimische Wirtschaft“, sagt Kerstin Slamanig, Geschäftsführerin des Bildungsnetzwerks Steiermark.
Nicht mehr nur bei über 40-Jährigen gefragt
Und das Interesse wächst auch bei den Jungen. „Die Kombination aus Urlaub und Bildung boomt zwar besonders in der Altersgruppe 40 plus, wird aber vor allem bei jungen Leuten zusehends beliebter“, sagt Simon Plösch von der Naturschutz Akademie Steiermark.
Einen guten Überblick findet man unter: www.erwachsenenbildung-steiermark.at/angebote
Dazu gehört zum Beispiel Urlaub am Bauernhof – Marmelade einkochen und Brot backen inklusive. „Die Leute mögen die Kombination aus Ferien und sinnvoller Freizeitgestaltung, wo sie etwas für sich und ihren Alltag mit nach Hause nehmen können“, sagt Urlaub am Bauernhof-Geschäftsführerin Astrid Schoberer-Nemeth.
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