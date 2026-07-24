In der Steiermark boomt „Urlaub mit Sinn“

Die Steiermark zählt zu den beliebtesten Urlaubszielen der Österreicher selbst. Laut Statistik Austria verschlug es im vergangen Jahr knapp 20 Prozent aller Inlandsreisenden in das Bundesland. Im Sommer ist dabei vor allem ein Trend stark erkennbar, wie die Servicestelle „Bildungsnetzwerk Steiermark“ weiß: Ferien mit Sinn.

Zuwachs um 14 Prozent

Das heißt, Urlauber wollen neben Erholung auch Wissen vermittelt bekommen. Von den Einrichtungen (Urania, Volkshochschule, Haus der Stille, Wifi, Ländliches Fortbildungsinstitut etc.) bekommt das Bildungsnetzwerk eine hohe Nachfrage gemeldet. So gibt es heuer rund 1000 Angebote in den Sommermonaten, ein Zuwachs um 14 Prozent zum Vorjahr.