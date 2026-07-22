Despite the austerity package
Over 500,000 citizens will receive more money starting in 2027
More than half a million people in Austria now receive long-term care benefits. To support them, the government is now digging deeper into its pockets.
Anyone in Austria who requires long-term care receives financial support. And although the government had to adopt an austerity budget, long-term care benefits for a total of 508,897 people will increase starting in 2027.
SPÖ Social Affairs Minister Korinna Schumann is particularly pleased about “full inflation adjustment”: “The people who provide care every day, and those who rely on care, deserve our full support. That’s why I’m very pleased that we’ve succeeded in securing the increase in care allowances for 2027.” According to her, this ensures an important contribution to social security in uncertain times.
120 Million More for Those in Need of Care
The care allowance will be adjusted across all seven inflation tiers. The minister is allocating 120 million euros for this. However, because the number of care allowance recipients is steadily rising, she will likely have to dig deeper into her budget in 2028. In June, there were 508,897 recipients across Austria—about 7,700 more than a year ago.
Furthermore, the majority are women: at 310,040 people, they account for just under 61 percent. The sharpest increase was in Level 1, while Level 7—the highest and thus the “most expensive”—was the only level to see a significant decline.
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