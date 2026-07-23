Studentenheime mit über zehn Millionen verschuldet

Nur wenige Schritte sind es von den beiden Studentenwohnheimen mit insgesamt 129 Wohneinheiten bis zum City Campus der FH Wiener Neustadt. Diese Nähe war es auch, warum die Bestandsgebäude vor nicht einmal zehn Jahren adaptiert wurden.

Die möblierten Mini-Wohnungen von bis zu 43 Quadratmetern könnten bald versperrt bleiben. Der Grund: Die Betreiber, die Campus Residence Ungargasse GmbH und die Campus Residence Grünangergasse GmbH, sind laut Creditreform und AKV Europa insolvent.