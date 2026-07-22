Polterrunde stahl Tennisstars beinahe die Show

Es gibt nichts, was es beim Tennisturnier der Extraklasse in der Gamsstadt nicht gibt! So zog am Mittwoch eine illustre Polterrunde die Blicke auf sich. Der künftige Bräutigam Mike – mit Nicoletta, einem Alpaka-Schwimmreifen, um den Körper – machte gemeinsam mit Verwandten und Freunden das Areal unsicher. „Wir sind natürlich nur zum Tennisschauen hier“, schmunzelte er, „und feuern Alexander Bublik an. Denn er schlägt – genau wie ich – manchmal von unten auf und das gefällt mir“. Was der Tag noch so für ihn und Nicoletta – so heißt übrigens Mikes zukünftige Frau – bereithalten werde, wisse er nicht. „Wir sind jedenfalls für alles offen“, lachte er. Und ganz ehrlich: Es blieb ihm auch nichts anderes übrig ...