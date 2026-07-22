Polterrunde stahl Tennisstars beinahe die Show

Das Generali Open in Kitzbühel hält täglich Überraschungen bereit. So wurde am Mittwoch etwa ein Junggesellenabschied gefeiert und ein Profi-Fußball-Trainer verriet Privates.
Es gibt nichts, was es beim Tennisturnier der Extraklasse in der Gamsstadt nicht gibt! So zog am Mittwoch eine illustre Polterrunde die Blicke auf sich. Der künftige Bräutigam Mike – mit Nicoletta, einem Alpaka-Schwimmreifen, um den Körper – machte gemeinsam mit Verwandten und Freunden das Areal unsicher. „Wir sind natürlich nur zum Tennisschauen hier“, schmunzelte er, „und feuern Alexander Bublik an. Denn er schlägt – genau wie ich – manchmal von unten auf und das gefällt mir“. Was der Tag noch so für ihn und Nicoletta – so heißt übrigens Mikes zukünftige Frau – bereithalten werde, wisse er nicht. „Wir sind jedenfalls für alles offen“, lachte er. Und ganz ehrlich: Es blieb ihm auch nichts anderes übrig ...
Fußball-Trainer wäre fast Tennisprofi geworden
Sebastian Siller, Trainer des FC Wacker Innsbruck, kam hingegen auf „Krone“-Einladung nach Kitzbühel und gönnte sich während der Vorbereitung auf die zweite Liga (Start ist am 31. Juli um 18.30 Uhr gegen SW Bregenz im Tivoli Stadion Tirol in Innsbruck) einen entspannten Tag im Center Court. Spannend: Aus ihm hätte durchaus auch ein Tennisprofi werden können! „Mit 6 Jahren habe ich begonnen, Tennis zu spielen – und zwar sieben Jahre lang voller Leidenschaft und Ziele. Den Fußball habe ich erst als 12-Jähriger für mich entdeckt, dafür habe ich mich schließlich entschieden – und der Rest ist Geschichte“, plauderte Siller aus dem Nähkästchen.
„Die Tickets gehören uns? Das ist unfassbar!“
Bestens besucht war der „Krone“-Truck auch sonst den ganzen Tag über. Die meistgestellte Frage lautete: „Wann gibt es denn heute wieder Tickets zu gewinnen?“ Gleich zwei Glücksrad-Runden hielten wir ab, die wieder viele strahlende Gewinner hervorbrachten. „Was? Die Tickets gehören tatsächlich uns? Das ist ja unfassbar cool“, freuten sich Leonie und Valentina Kreuzer aus Spittal.
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