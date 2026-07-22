Argument with Guests
Shots Fired at Birthday Party: Cobra Unit Deployed
An escalating dispute at a birthday party in the Carinthian district of Spittal an der Drau triggered a Cobra operation early Tuesday morning. Two firearms were seized.
A 30-year-old Slovak man was celebrating his birthday early Wednesday morning when an altercation broke out with two guests. The men involved were one from Germany and one from Upper Austria.
“During the altercation, the host grabbed an alarm pistol and fired two shots into the ground. He then threatened the two men with the weapon. They subsequently left the party and filed a police report,” according to the police.
As a precaution, the Cobra SWAT team was called in. The special operations officers located the 30-year-old at his home address. “The man immediately confessed.”
The police seized both the alarm pistol and a Glock pistol, along with ammunition. A temporary weapons ban was imposed on the man. No one was injured in the incident. The investigation is ongoing.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.