Mega Deal After the World Cup
137 million euros! Record transfer in England finalized
Von krone Sport
It’s official: Chelsea has signed England national team player Morgan Rogers from Premier League rival Aston Villa for a British record fee!
According to media reports from Tuesday evening, the “Blues” are set to pay 117 million pounds (137.32 million euros) for the 23-year-old midfielder.
Anderson’s Record Broken
This surpasses the previous record transfer fee of 135 million euros paid in early July for the transfer of national teammate Elliot Anderson from Nottingham Forest to Manchester City.
Rogers played in seven of England’s eight World Cup matches. At Chelsea, he has signed a contract running through 2033.
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