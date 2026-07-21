Umstrittene B68: Begleitstraße gerät in die Kritik

Immer wieder Hochwasser

Die Grundstücke dafür sind gesichert, heißt es beim Land. Doch die Straße liegt laut Grünen großteils in einem Gebiet, das statisch alle 30 Jahre überflutet wird. Laut Wasserrechtsgesetz seien Bauarbeiten daher bewilligungspflichtig, doch es gibt dafür keine Anträge, wie die grüne Ortsgruppe Kirchberg an der Raab durch Anfragen an die Landesabteilung und die beiden zuständigen Bezirkshauptmannschaften Weiz und Südoststeiermark erfahren hat.