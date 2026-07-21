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Neue Studie zeigt:

Steirische Unternehmen zeigen sich zuversichtlich

Steiermark
21.07.2026 17:17
Viele Unternehmen blicken positiv in die Zukunft. (Symbolbild)
Viele Unternehmen blicken positiv in die Zukunft. (Symbolbild)(Bild: Robert Kneschke – stock.adobe..com)
Porträt von Nora Hierhold
Von Nora Hierhold

Trotz Herausforderungen sind steirische Firmen vorsichtig optimistisch. Mehr als die Hälfte plant Investitionen, gut 60 Prozent blicken positiv in die Zukunft. Weniger positiv klang allerdings die Konjunkturumfrage der steirischen Industriellenvereinigung.

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Hohe Personal- und Energiekosten, Bürokratie und der Druck der Digitalisierung: Seit Jahren kämpfen die steirischen Klein- und Mittelunternehmen damit. Aber steht es tatsächlich so schlecht um die Wirtschaft?

Eine Studie der Steiermärkischen Sparkasse bringt vorsichtig optimistische Ergebnisse: Zwar ist fast die Hälfte aller befragten Klein- und Mittelunternehmen der Meinung, dass ihr Marktumfeld heute schwieriger ist als noch vor wenigen Jahren, doch „sie agieren trotzdem mit bemerkenswerter Widerstandskraft und Zukunftsorientierung“, berichtet Oliver Kröpfl, Vorstandsmitglied der Steiermärkischen Sparkasse. „Alleine im Juni haben wir 157 Millionen Euro an Firmenkunden ausbezahlt – das war der stärkste Monat seit Langem.“

Präsentierten die Studie: Mario Korditsch, Oliver Kröpfl und Andreas Leskosek (von links)
Präsentierten die Studie: Mario Korditsch, Oliver Kröpfl und Andreas Leskosek (von links)(Bild: Thomas Luef)

63 % sehen laut der Befragung große Chancen bei der Digitalisierung. „Allerdings nutzen erst 31 Prozent der Klein- und Mittelbetriebe künstliche Intelligenz aktiv“, sagt Andreas Leskosek, Leiter des Firmenkundebereichs. „Kunden wünschen sich Deregulierung, Bürokratieabbau, Steuer- und Abgabenentlastung.“

Dennoch können 60 Prozent der befragten Firmen von sich behaupten, trotz all dieser Schwierigkeiten optimistisch in die Zukunft zu blicken. „Die Ergebnisse bestätigen, dass Unternehmen weiterhin bereit sind zu investieren – vorausgesetzt, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind verlässlich“, erklärt Mario Korditsch, der Leiter des Corporate Banking. 55 Prozent der Unternehmer planen Investitionen.

Die Zuversicht der Unternehmen steigt wieder.
Die Zuversicht der Unternehmen steigt wieder.(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)

Industrie: Positive Signale trüben sich ein
Weniger positiv klang die am Dienstag veröffentlichte Konjunkturumfrage der steirischen Industriellenvereinigung. Sowohl die Geschäftslage als auch die Aufträge und Exporte werden größtenteils nur als durchschnittlich eingeschätzt. Und auch das nächste Quartal bietet kaum vielversprechende Aussichten.

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