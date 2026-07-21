Steirische Unternehmen zeigen sich zuversichtlich

Eine Studie der Steiermärkischen Sparkasse bringt vorsichtig optimistische Ergebnisse: Zwar ist fast die Hälfte aller befragten Klein- und Mittelunternehmen der Meinung, dass ihr Marktumfeld heute schwieriger ist als noch vor wenigen Jahren, doch „sie agieren trotzdem mit bemerkenswerter Widerstandskraft und Zukunftsorientierung“, berichtet Oliver Kröpfl, Vorstandsmitglied der Steiermärkischen Sparkasse. „Alleine im Juni haben wir 157 Millionen Euro an Firmenkunden ausbezahlt – das war der stärkste Monat seit Langem.“