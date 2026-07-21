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Nach Bankbesuch: 94-Jähriger in Graz ausgeraubt

Steiermark
21.07.2026 16:07
Symbolbid
Symbolbid(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

In Graz wurde am Dienstag ein 94-Jähriger von einem bislang unbekannten Täter ausgeraubt und leicht verletzt. Der Tatverdächtige dürfte zwischen 20 und 30 Jahre alt und etwa 190 Zentimeter groß sein. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen des Vorfalls.

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Ein 94-jähriger Grazer besuchte am Dienstag zwischen 11.30 und 11.45 eine Bankfiliale in der Triesterstraße im Bezirk Puntigam. Anschließend war er am Ruthardweg auf Höhe Hausnummer 3 unterwegs, als sich ein unbekannter Täter von hinten näherte und ihm die unter dem Arm eingeklemmte Tasche gewaltsam entriss. Der Mann ist dabei leicht verletzt worden.

Der Unbekannte sei nach Angaben des Opfers mit der Tasche, in der sich unter anderem ein Handy und mehrere hundert Euro Bargeld befunden hätten, in die Triesterstraße in Richtung Norden geflüchtet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls und dem unbekannten Tatverdächtigen.

Täterbeschreibung laut Auskunft des 94-Jährigen
Mann, zwischen 20 und 30 Jahre alt, etwa 190 Zentimeter groß, helle Haut, kurze brünette Haare, rundliches Gesicht, stärkere Statur, bekleidet war er mit einem hellen Hemd und einer dunklen Hose.
Hinweise an 059133653333.

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