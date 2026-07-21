Nach Bankbesuch: 94-Jähriger in Graz ausgeraubt

Ein 94-jähriger Grazer besuchte am Dienstag zwischen 11.30 und 11.45 eine Bankfiliale in der Triesterstraße im Bezirk Puntigam. Anschließend war er am Ruthardweg auf Höhe Hausnummer 3 unterwegs, als sich ein unbekannter Täter von hinten näherte und ihm die unter dem Arm eingeklemmte Tasche gewaltsam entriss. Der Mann ist dabei leicht verletzt worden.