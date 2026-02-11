Mann soll E-Bikes um 10.000 Euro gestohlen haben

Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete nun die Veröffentlichung von Lichtbildern des Verdächtigen an. Sie zeigen einen Mann mit kurzem grauem Bart, schwarzer Haube, schwarzer Jacke, blauen Jeans und braunen Schuhen. Auffällig ist ein seltener Motorradrucksack der Marke „Ogio No Drag Mach 5“.

Hinweise zur Identität der Person an die Polizeiinspektion Graz-Riesplatz unter 059133/65920.