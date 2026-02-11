Mann soll E-Bikes um 10.000 Euro gestohlen haben

Zwischen Dezember 2025 und Mitte Jänner 2026 soll ein unbekannter Täter mehrere E-Bikes am Gelände des LKH Graz gestohlen haben. Die Polizei fahndet nun mit Lichtbildern nach dem mutmaßlichen Dieb.
Der bislang unbekannte Täter dürfte zwischen Dezember 2025 und Mitte Jänner 2026 mindestens dreimal die Schlösser von E-Bikes am LKH-Gelände in Graz aufgebrochen und die Fahrräder anschließend gestohlen haben. Dadurch entstand ein Sachschaden von über 10.000 Euro.
Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete nun die Veröffentlichung von Lichtbildern des Verdächtigen an. Sie zeigen einen Mann mit kurzem grauem Bart, schwarzer Haube, schwarzer Jacke, blauen Jeans und braunen Schuhen. Auffällig ist ein seltener Motorradrucksack der Marke „Ogio No Drag Mach 5“.
Hinweise zur Identität der Person an die Polizeiinspektion Graz-Riesplatz unter 059133/65920.
