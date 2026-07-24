Das Stift Lilienfeld feiert sein Lilienfest

Am Sonntag findet um 10 Uhr ein feierlicher Festgottesdienst statt. Ab 11 Uhr sorgt ein Frühschoppen für zünftige Stimmung. Radio-Niederösterreich-Gärtner J. Käfer bietet um 13.30 Uhr bei seinem Vortrag Wissenswertes & Unterhaltendes für den „Grünen Daumen“. Ein besonders Highlight am Sonntag ist die Stadtrundfahrt mit dem Nostalgiebus zwischen 15 Uhr und 16 Uhr. Und für alle Kinder gibt es bis 17 Uhr ein Kinderprogramm und eine Hüpfburg im Kirchenhof.