Das Stift Lilienfeld feiert sein Lilienfest

Zwei Tage lang steht das ehrwürdige Stift Lilienfeld im Traisental ganz im Zeichen der Lilie.
Am Samstag, den 25. Juli, und Sonntag, den 26. Juli, wird im Stift Lilienfeld das Lilienfest gefeiert. Am Samstag beginnt das Fest um 14 Uhr, am Sonntag um 11 Uhr.
An beiden Tagen gibt es einen Handwerksmarkt und den Verkauf von Lilienporzellan. Beim Schautöpfern kann gestaunt werden, wie aus einfachen Grundstoffen tolle Gegenstände entstehen. Natürlich werden auch Lilienpflanzen zum Verkauf angeboten. Beim Infostand mit Weinverkauf gibt es alles Wissenswerte, auch zum Lilienfelder Josefsverein.
Der Samstag ist der Pilgertag: Kurzentschlossene können unter dem Motto „Pilgern im Zeichen der Lilie“ von St. Veit an der Gölsen über den Hohen Staff zum Stift Lilienfeld wandern, begleitet von Christa Englinger. Treffpunkt ist am Samstag, um 9 Uhr vor der Kirche in St. Veit an der Gölsen. Bitte anmelden unter 0664 / 1859693.
Bei der Spezialführung „Die Lilie im Stift Lilienfeld“ können die Besucher das Stift auch einmal von einem anderen Blickwinkel aus erleben.
Am Sonntag findet um 10 Uhr ein feierlicher Festgottesdienst statt. Ab 11 Uhr sorgt ein Frühschoppen für zünftige Stimmung. Radio-Niederösterreich-Gärtner J. Käfer bietet um 13.30 Uhr bei seinem Vortrag Wissenswertes & Unterhaltendes für den „Grünen Daumen“. Ein besonders Highlight am Sonntag ist die Stadtrundfahrt mit dem Nostalgiebus zwischen 15 Uhr und 16 Uhr. Und für alle Kinder gibt es bis 17 Uhr ein Kinderprogramm und eine Hüpfburg im Kirchenhof.
Der Reinerlös des Festes dient zur Renovierung des Stiftes.
Das Lilienfest im Stift Lilienfeld bietet also unterhaltende und interessante Tage, umrahmt vom beeindruckenden und Geborgenheit spendenden Stiftsgebäude. Weitere Informationen zum Fest und natürlich auch zum Stift selbst finden Sie auf www.stift-lilienfeld.at
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